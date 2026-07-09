Una dintre cele mai cunoscute bancnote euro va fi retrasă din circulație. Toate celelalte vor avea un nou aspect

După mai bine de 20 de ani în care bancnotele euro au rămas aproape neschimbate, Banca Centrală Europeană pregătește una dintre cele mai importante transformări de la introducerea monedei unice.
Instituția lucrează la o nouă generație de bancnote, care va avea un design complet diferit și elemente de securitate mult mai avansate.
În același timp, una dintre cele mai cunoscute cupiuri nu va mai face parte din viitoarea serie și nu va fi reintrodusă în circulație.
Bancnota de 500 de euro dispare definitiv din noua generație de bancnote
Banca Centrală Europeană a confirmat că viitoarea serie de bancnote euro va cuprinde doar șase cupiuri, respectiv cele de 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro.
Marea absentă va fi bancnota de 500 de euro. Emiterea acesteia a fost oprită încă din 2019, iar autoritățile europene au decis că nu va fi reintrodusă.
Decizia a fost luată după ce instituțiile europene au apreciat că bancnota de 500 de euro era folosită în mod frecvent în activități ilegale, inclusiv pentru spălarea banilor și finanțarea criminalității organizate.
Ce se întâmplă cu bancnotele de 500 de euro aflate deja în posesia oamenilor
Cei care dețin astfel de bancnote nu trebuie însă să își facă griji. Banca Centrală Europeană a precizat că acestea își păstrează integral valoarea și continuă să fie mijloc legal de plată.
De asemenea, bancnotele de 500 de euro vor putea fi schimbate în orice moment la băncile centrale din Eurosistem.
Instituția a mai anunțat că nu există un termen-limită pentru schimbarea acestor bancnote.
Toate celelalte bancnote euro vor avea un aspect complet nou
În paralel, BCE desfășoară cel mai amplu proiect de redesenare a bancnotelor euro de la apariția monedei unice.
Concursul european de design, lansat în 2025, a intrat deja într-o nouă etapă, în care designerii selectați pregătesc variantele finale ale noilor bancnote.
Potrivit calendarului anunțat de Banca Centrală Europeană, decizia privind aspectul final al noii generații de bancnote este așteptată până la sfârșitul anului 2026.
Ulterior va începe procesul de producție, iar noile bancnote vor intra în circulație peste câțiva ani.
Două teme au rămas în cursa pentru noul design al bancnotelor
Banca Centrală Europeană a selectat două direcții principale pentru viitorul aspect al bancnotelor euro.
Prima dintre acestea este dedicată culturii europene și propune prezența unor personalități cunoscute precum Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci și Bertha von Suttner.
A doua variantă pune accent pe patrimoniul natural al continentului și include imagini inspirate de râurile și păsările Europei, alături de reprezentări ale instituțiilor europene.
Potrivit BCE, scopul este evidențierea diversității naturale și a identității comune a europenilor.
Noile bancnote vor fi mai greu de falsificat și mai ușor de identificat
Schimbările nu se vor rezuma doar la aspectul vizual.
Banca Centrală Europeană intenționează să introducă noi tehnologii de securitate pentru a îngreuna falsificarea bancnotelor și să adauge elemente care să permită identificarea mai ușoară a fiecărei cupiuri.
Aceste măsuri îi vizează inclusiv pe cei cu deficiențe de vedere.
Instituția subliniază că obiectivul este ca noua generație de bancnote euro să se numere printre cele mai sigure din lume și să reflecte mai bine valorile și identitatea comună a statelor europene.
Consiliul guvernatorilor BCE urmează să aleagă designul final până la sfârșitul anului 2026, după consultarea publicului. Abia după încheierea etapelor de producție și testare noile bancnote vor începe să înlocuiască treptat actuala serie, fără ca bancnotele aflate acum în circulație să își piardă valoarea.