USR nu exclude un guvern minoritar susținut de AUR. Suveraniștii neagă zvonurile - SURSE

Potrivit surselor Realitatea Plus, USR nu ar exclude un guvern minoritar susținut de AUR. „În Parlament nu ar fi un scenariu ideal”, s-ar fi adresat useriștii, „dar nici de exclus complet”.

Sursele Realitatea Plus susțin că, pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din coaliția de guvernare, USR analizează mai multe scenarii în eventualitatea în care social-democrații ar decide să se retragă de la guvernare.

Potrivit informațiilor obținute pe surse, una dintre variantele luate în calcul ar fi formarea unui guvern minoritar format din USR, PNL și UDMR, care ar putea fi susținut în Parlament de către AUR.

Social-democrații au transmis în repetate rânduri că nu vor susține un guvern minoritar, fapt ce complică negocierile pentru menținerea actualei formule politice.

În acest context, liderii USR ar evalua posibilitatea unei înțelegeri temporare cu AUR, pentru a asigura un minim sprijin parlamentar necesar funcționării executivului.

Situația urmează să se clarifice în orele următoare, când reprezentanții AUR urmează să organizeze o conferință de presă, în care ar putea anunța poziția partidului față de acest scenariu.

AUR neagă alianța cu USR

În replică, AUR, prin vocea deputatului Călin Mătieș, neagă zvonurile unui guvern AUR-PNL-USR-UDMR.

„Eu cred că cei de la USR au greșit data. 1 aprilie parcă este peste două zile, așa că n-are nicio treabă cu păcăleala și cu ceea ce visează cei de la USR, oricum să rămână la ciolan. AUR nu susține niciun guvern. AUR susține alegeri anticipate. Vom intra în orice guvern doar pentru a demara alegerile anticipate. Noi trebuie să ne întoarcem la votul popular, la votul poporului. Iar ceea ce fac acum jocurile acestea și minciunile și ceea ce ne explică stabilitatea instabilă pe care o explică PSD, PNL, USR, UDMR, este doar de a rămâne la ciolan și a avea cât mai multe favoruri. Nu susține AUR niciun guvern, doar alegeri anticipate. Asta vă spun și asta este ceea ce discutăm noi la nivel de partid.”, a declarat Călin Mătieș la Realitatea Plus.