Anca Alexandrescu, despre scenariile după votul Guvernului Mureșan: guvern PSD-AUR sau alegeri anticipate

Anca Alexandrescu a remarcat mesajele transmise de Sorin Grindeanu și George Simion
Anca Alexandrescu: „Asistăm la o mascaradă”
Anca Alexandrescu a remarcat mesajele transmise de Sorin Grindeanu și George Simion și a arătat că ambii lideri au vorbit despre negocieri pentru formarea unui guvern stabil și, dacă acestea nu duc la un rezultat, despre posibilitatea alegerilor anticipate.
„Este aceeași variantă pe care a dat-o și George Simion astăzi. Am văzut că au avut mesaje similare cei doi președinți de partide. Ba chiar au anunțat că vor începe negocieri cu toate partidele pentru un guvern stabil și, dacă nu se ajunge la un guvern stabil, atunci să se meargă la alegeri anticipate. E același mesaj pe care l-au dat și Sorin Grindeanu, și George Simion. E primul lucru pe care vreau să-l punctez în această seară.”
PSD a anunțat luni că nu va vota Cabinetul Mureșan, în timp ce reprezentanți ai AUR s-au declarat deschiși negocierilor pentru o nouă formulă de guvernare. Anca Alexandrescu și-a continuat analiza spunând că, din punctul său de vedere, actuala criză politică a depășit nivelul unei simple confruntări între partide.
„Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez este că, dincolo de faptul că, așa cum ai spus, asistăm la o mascaradă, să se știe foarte clar că acest guvern nu va trece. În schimb, asistăm la ceva mult mai grav. Mi se pare că România este într-un pericol. Am spus și eu lucrul acesta și am să explic de ce.”
Critici dure după evenimentul USR de la Timișoara
Realizatoarea „Culisele Statului Paralel” a criticat dur evenimentul organizat de USR la Timișoara și mesajele transmise de reprezentanții partidului. În același timp, aceasta a vorbit despre ceea ce consideră a fi o campanie externă menită să influențeze evoluțiile politice din România.
„Pentru că, dincolo de spectacolul gălăgios pe care l-am văzut la Timișoara, unde useriștii mai aveau puțin și se legau cu lanțurile la Primăria Timișoara pentru că Fritz o să plece de acolo, un Fritz disperat care cânta la orgă imnul României, o Diana Buzoianu isterică, care ne explica ce va pierde, ce nenorocire, ce a făcut Timișoara, cel mai grav lucru mi se pare campania externă pe care acești trădători ai României, pentru că ei au adus România în situația de astăzi și România este astăzi sclava Europei, fix din cauza acestor trădători care vor să rămână cu orice preț atârnați la guvern, această campanie externă pe care am regăsit-o, pe de o parte, într-o publicație așa-zisă internațională, cu acea minciună legată de faptul că s-ar fi refuzat României niște fonduri, apoi acea mizerie care a apărut în legătură cu ambasadoarea Americii în Grecia.”