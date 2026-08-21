Burnete: Liderii fostei coaliții de guvernare vor discuta cu președintele pe tema Legii salarizării săptămâna viitoare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 aug. 2026, 08:30

Liderii fostei coaliții de guvernare vor avea, săptămâna viitoare, o nouă întâlnire cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta proiectul Legii salarizării, a declarat, joi, consilierul prezidențial Radu Burnete, după consultările de la Palatul Cotroceni pe această temă.

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