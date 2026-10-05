Accident pe DN1, la Bănești: o mașină a fost proiectată într-o autoutilitară. Poliția a deschis dosar penal

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară s-a produs luni, 5 octombrie, în zona localității Bănești, județul Prahova.
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară s-a produs luni, 5 octombrie, în zona localității Bănești, județul Prahova.
În urma coliziunii, o femeie de 34 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Din primele verificări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs pe DN1, pe sensul de mers Ploiești – Brașov, în timp ce cele trei vehicule circulau pe banda a doua.
Cum s-a produs coliziunea
Potrivit primelor date din anchetă, un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani a intrat în coliziune cu mașina aflată în fața sa, la volanul căreia se afla un bărbat de 35 de ani.
În urma impactului, autoturismul condus de acesta din urmă a fost proiectat înainte și a lovit o autoutilitară condusă de un bărbat de 54 de ani. Astfel, impactul s-a transformat într-o coliziune în lanț, în care au fost implicate toate cele trei vehicule.
O femeie a fost transportată la spital
În urma accidentului, o femeie în vârstă de 34 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru evaluare și tratament medical. Cei trei șoferi implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.
Polițiștii continuă cercetările
În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs accidentul și pentru determinarea responsabilității fiecărui conducător auto implicat.