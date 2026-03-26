Călin Georgescu: „Alegerile sunt furate de 35 de ani. Pe 6 decembrie românii s-au trezit”

Sursă: realitatea.net

Călin Georgescu susține că alegerile sunt furate de 35 de ani, doar că pe 6 decembrie 2024, poporul român s-a trezit și a conștientizat ce se întâmplă de fapt. Candidatul interzis de sistem spune că se luptă alături de români pentru bunăstarea lor, și nu pentru avere, așa cum fac aleșii.

„Interesul României este doar pacea și stabilitatea în regiune. Este doar prosperitatea și bunăstarea poporului tău. Nu există altceva. Nu poate să existe altceva.

Eu, Călin Georgescu, voi milita în permanență pentru pacea și prosperitatea poporului român. Cuvântul „pace” a fost cuvântul care a dus la anularea alegerilor. Da, să fie foarte clar pentru toată lumea. S-a spus și în interviu. V-a costat funcția de președinte pentru că ați spus că vreți să fie pace? Nu, a fost foarte bine pentru că altfel trăiam toți într-un clopot de sticlă.

Ei s-au expus, au căzut măștile și am văzut despre cine vorbim. Pentru că altfel nimeni nu credea că acești indivizi de 35 de ani, care practic nu s-au... să știți, nu s-au furat alegerile doar pe 6 decembrie. S-au furat de 35 de ani. Doar că pe 6 decembrie a fost, cum am spus, cataclismul moral în care poporul român a spus: „Gata, până aici! S-a încheiat!”. Și ei, speriați, au făcut ce au făcut. Ați înțeles?

Prin urmare, vreau să fiu foarte precis cu acest aspect, foarte bine punctat de dumneavoastră. Eu nu m-am luptat alături de poporul român pentru conturi în bancă, pentru mașini străine și pentru case cu două, trei etaje. Nu! M-am luptat pentru libertatea absolută și mai ales pentru văzduhul liber al tinerei generații.

Vă spun atât: atârnă unui vultur un kilogram de aur de gât... s-a terminat cu văzduhul liber! Este un adevăr foarte simplu. O națiune demnă poate să lupte. Una care este îngenuncheată nu se mai ridică niciodată.

Iar frica a fost cea care a funcționat în societatea românească pentru că oamenii se simțeau singuri. Și deodată, după 6 decembrie, sau cu 6 decembrie, sau mai precis cu 24 noiembrie, s-au regăsit împreună: țăran cu muncitor, cu militar, cu student, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.

Și am realizat că pământul este al nostru, ne aparține. Astăzi, ziua de astăzi ne aparține și viitorul ne aparține. Și nimeni din afară, niciun străin, nicio forță străină nu ne mai poate comanda. Da, ei pot avea, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, este foarte important, pot avea mai mulți bani decât noi, pot avea o armată mai mare, dar nu pot avea și nu mai pot cumpăra ceea ce noi avem: curajul și onoarea”, a declarat Georgescu.