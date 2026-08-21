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Motivarea deciziei CCR care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz este finalizată. Când va fi publicată - SURSE

Dominic Fritz și Ilie Bolojan (Profiemdia)

Dominic Fritz și Ilie Bolojan (Profiemdia)

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat21 aug. 2026, 10:53
SursăRealitatea PLUS

Magistrații de la CCR au finalizat motivarea pentru decizia care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar! Potrivit unor surse, documentul ar putea fi publicat chiar astăzi, indică surse Realitatea Plus. Tot astăzi, Parlamentul ar putea fi convocat de urgență în sesiune extraordinară începând de luni.

Sursele Realitatea Plus au indicat că azi ar trebui să fie publicată și motivarea celor de la Curtea Constituțională după decizia că proiectul de reformare a Agenției Naționale de Integritate este constituțional, cel puțin acea parte care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar.

Imediat după publicarea acestei motivări, Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară și se pare că exact asta se va și întâmpla. Este posibil, chiar în cursul zilei de astăzi, să aibă loc o ședință online a Biroului Permanent în care să se stabilească ca săptămâna viitoare parlamentarii să vină din nou la muncă pentru a pune legea în acord cu decizia Curții Constituționale, pentru că sunt unele modificări de făcut.

Între timp, decizia care îl vizează pe Fritz a declanșat deja atacuri între PNL și USR, cel puțin la nivel local. În Timișoara, mai mulți liberali au ieșit la atac și au început să-l critice pe edilul USR, în condițiile în care, odată cu intrarea în vigoare a legii, în termen de 30 de zile acesta trebuie să părăsească fotoliul, ceea ce ar declanșa o luptă electorală pentru preluarea locurilor sălile libere de luni.

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