Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR):”„Optimizarea fiscală”, o problemă rămasă nerezolvată de zeci de ani, care afectează veniturile bugetare și care creează mari dezavantaje firmelor cu capital românesc”

„Despre ce este vorba? Firmele multinaționale au la îndemână o serie de procedee pentru a nu plăti impozitul pe profit în țări precum România. Cum anume? Diminuând profitul declarat prin creșterea artificială a cheltuielilor făcute pentru a cumpăra bunuri și servicii din țara companiei -mamă.

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