Politica· 1 min citire

Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan: „Nu este depășit de situație. Problema este alta”

Traian Băsescu

Traian Băsescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 20:34

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan nu este depășit de responsabilitățile funcției, însă apreciază că stilul său de a conduce nu este în acord cu așteptările unei părți a societății.

Totodată, Băsescu a respins scenariul potrivit căruia actualul șef al statului ar putea fi demis prin referendum. Fostul președinte a fost întrebat dacă Nicușor Dan își va încheia mandatul la Palatul Cotroceni. Răspunsul său a fost categoric.

„Da. Iar discuțiile despre suspendare mi se par exagerate. Chiar dacă s-ar ajunge la o suspendare și ulterior s-ar organiza un referendum, nu cred că românii ar vota pentru demiterea lui”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă are impresia că președintele întâmpină dificultăți în gestionarea funcției, fostul șef al statului a respins această idee.

„Nu cred că este depășit de situație. Mai degrabă, are un mod de a acționa care diferă de ceea ce așteaptă oamenii. El are un ritm propriu, în timp ce societatea își dorește decizii și rezultate mult mai rapide. Aici apare această diferență de percepție”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a rezumat această idee printr-o formulare sugestivă, afirmând că Nicușor Dan „are un popor cu care nu se potrivește”, făcând referire la contrastul dintre stilul rezervat al actualului șef al statului și așteptările unei societăți care își dorește reacții și măsuri rapide.

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