18 avize de transport de lemn, falsificate în Prahova. Prejudiciu de peste 140.000 de lei. Un bărbat a fost reținut

18 avize pentru transporturi de lemn ar fi fost falsificate în Prahova. Prejudiciul depășește 140.000 de lei. Un bărbat a fost reținut.
Un bărbat de 58 de ani a fost reținut de polițiștii prahoveni într-un dosar privind infracțiuni la regimul silvic, fals informatic și instigare la fals informatic. Anchetatorii susțin că 18 avize de însoțire a materialului lemnos ar fi fost emise cu date nereale, iar prejudiciul este estimat la peste 140.000 de lei.
Percheziții în Valea Doftanei, Puchenii Mari și Brașov
Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare de polițiștii IPJ Prahova în cadrul anchetei. Operațiunea a vizat locații din Valea Doftanei, Puchenii Mari și municipiul Brașov.
18 avize de însoțire a lemnului, suspectate că au fost falsificate
Potrivit anchetatorilor, începând din septembrie 2024 și până în prezent ar fi fost emise în fals 18 avize pentru transporturi de material lemnos, în documente fiind introduse date nereale. Prejudiciul estimat depășește 140.000 de lei.
Un bărbat de 58 de ani a fost reținut
Două persoane au fost duse la sediul IPJ Prahova pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului un bărbat de 58 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea unei măsuri preventive.
Polițiștii au indisponibilizat un ansamblu de vehicule
În urma perchezițiilor, anchetatorii au indisponibilizat un ansamblu format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, despre care există suspiciunea că ar fi fost folosit la comiterea faptelor. Au fost ridicate și alte mijloace de probă.