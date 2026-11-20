Publicat 20 nov. 2026, 13:19 Sursă realitatea.net

Procurorii DIICOT Tulcea au dispus reținerea a doi bărbați, în vârstă de 37 și 47 de ani, cercetați pentru trafic de droguri. Perchezițiile din București și Ploiești au dus la ridicarea a peste un kilogram de substanțe interzise.

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