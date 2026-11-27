A fost lansat „Mersul Autobuzelor”! Cum verifici online cursele, orele de plecare și traseele din România
A fost lansat „Mersul Autobuzelor”
A fost lansat Mersul Autobuzelor, platforma oficială ARR. Verifică online traseele, orele de plecare, sosirile și operatorii curselor interjudețene.
Românii care călătoresc cu autobuzul sau autocarul între localități din județe diferite au la dispoziție o nouă platformă online prin care pot verifica programul curselor și își pot planifica mai ușor deplasările. Ministerul Transporturilor a anunțat lansarea aplicației „Mersul Autobuzelor”, un serviciu dezvoltat de Autoritatea Rutieră Română (ARR), care centralizează informațiile despre transportul rutier interjudețean de persoane.
Noua platformă este disponibilă gratuit și poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator. Utilizatorii pot afla ce autobuze circulă între două localități, care sunt orele de plecare și de sosire, cât durează călătoria și ce operatori de transport efectuează cursele.
Inițiativa reprezintă o premieră pentru transportul rutier de persoane din România și vine după modelul platformei „Mersul Trenurilor”, oferind călătorilor acces la informații care până acum trebuiau căutate separat la diferiți transportatori.
Unde găsești „Mersul Autobuzelor”. Platforma oficială lansată de Ministerul Transporturilor
Platforma poate fi accesată la adresa www.mersulautobuzelor.arr.ro și a fost dezvoltată de specialiștii Autorității Rutiere Române.
Ministerul Transporturilor a prezentat noul serviciu drept un instrument digital prin care informațiile despre transportul interjudețean sunt reunite într-un singur loc.
Aplicația valorifică datele existente în sistemele informatice ale ARR și permite consultarea informațiilor necesare pentru organizarea unei călătorii între localități din județe diferite.
Serviciul se adresează atât persoanelor care călătoresc în interes profesional sau pentru studii, cât și celor care merg în vacanță ori își vizitează familia.
Cum verifici online orarul autobuzelor și cursele disponibile
Utilizarea platformei „Mersul Autobuzelor” este simplă și presupune câțiva pași.
Pentru a găsi o cursă disponibilă, trebuie să:
Accesezi site-ul www.mersulautobuzelor.arr.ro.
Selectezi localitatea din care dorești să pleci.
Introduci localitatea de destinație.
Alegi data la care vrei să călătorești.
Consulți rezultatele afișate de platformă.
După introducerea acestor informații, sistemul prezintă variantele de transport disponibile pentru traseul selectat.
Astfel, călătorii pot verifica mai ușor ce curse există între două localități și își pot organiza deplasarea în funcție de programul autobuzelor.
Ce informații poți găsi în „Mersul Autobuzelor”
Noua platformă centralizează mai multe categorii de informații utile pentru persoanele care folosesc transportul rutier interjudețean.
Printre datele disponibile se numără:
Traseele și cursele disponibile – utilizatorii pot identifica variantele de transport între localitățile selectate;
Orele de plecare și sosire – programul curselor poate fi consultat înainte de efectuarea călătoriei;
Durata călătoriei – platforma oferă informații despre timpul estimat petrecut pe drum;
Distanța dintre localități – călătorii pot afla lungimea traseului;
Operatorii de transport – sunt afișate firmele care efectuează cursele;
Informații despre autogări – utilizatorii pot consulta date despre autogările asociate traseelor.
Prin centralizarea acestor informații, călătorii nu mai trebuie să consulte separat site-urile mai multor firme de transport pentru a identifica programul curselor interjudețene.
Platforma poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator
Un alt avantaj al serviciului este accesibilitatea. „Mersul Autobuzelor” poate fi utilizat de pe orice dispozitiv conectat la internet, fără să fie necesară instalarea unei aplicații separate.
Călătorii pot verifica programul înainte de plecare, pot compara variantele disponibile și pot afla ce operatori asigură transportul pe ruta dorită.
Deocamdată, platforma este destinată informării și planificării călătoriilor. Nu trebuie confundată cu un sistem de rezervare sau de cumpărare a biletelor, iar disponibilitatea acestor funcții nu a fost anunțată oficial.
De ce a fost lansat „Mersul Autobuzelor”
Autoritatea Rutieră Română urmărește, prin această inițiativă, să faciliteze accesul publicului la informațiile despre transportul rutier interjudețean de persoane.
Până la lansarea platformei, cei care doreau să călătorească între două localități trebuiau să caute informațiile despre trasee și orare pe site-urile transportatorilor sau să solicite detalii direct de la operatori.
Prin noul sistem, aceste informații sunt reunite într-un singur portal, ceea ce simplifică organizarea deplasărilor și permite identificarea mai rapidă a curselor disponibile.
Platforma „Mersul Autobuzelor” este disponibilă la https://mersulautobuzelor.arr.ro/ și poate fi utilizată de toți cei care călătoresc cu autobuzul sau autocarul între județele României.
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