Noul Cod al urbanismului, intrat în vigoare la 25 august 2026, permite proprietarilor să înlocuiască un gard existent prin notificare simplă sau să efectueze reparații fără nicio formalitate, sub anumite condiții.
Legea nr. 169/2026, care a înlocuit cadrul legislativ anterior privind urbanismul și construcțiile, introduce reguli distincte pentru lucrările la împrejmuiri. Proprietarii trebuie să distingă între construirea unui gard nou, înlocuirea celui existent și reparațiile de rutină, fiecare situație având un regim juridic diferit.
Când poți înlocui gardul prin notificare
Articolul 294, alineatul (2), litera b), punctul (i) din noul Cod permite construirea unei împrejmuiri noi prin desființarea celei existente, folosind procedura simplificată de notificare adresată autorității locale. Această excepție se aplică doar în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.
Condiția esențială este ca noua împrejmuire să respecte reglementările urbanistice aplicabile terenului. Notificarea nu scutește proprietarul de obligația de a se conforma documentațiilor de urbanism, iar procedura nu se aplică automat dacă pe teren nu există deja un gard.
Reparații fără autorizație
Potrivit articolului 299, alineatul (2), litera a), punctul 1, reparațiile la împrejmuiri pot fi realizate fără autorizație de construire și fără notificare prealabilă. Scutirea este valabilă dacă lucrările se efectuează în afara zonelor protejate și nu implică schimbarea formei gardului sau a materialelor din care este realizat.
Dacă intervenția presupune modificarea configurației sau înlocuirea materialelor, lucrarea iese din categoria reparațiilor exceptate de la formalități și poate necesita autorizare.
Reguli locale și restricții
Noul Cod nu stabilește o înălțime maximă unică sau un tip obligatoriu de material pentru toate împrejmuirile din România. Proprietarii trebuie să respecte regulamentele locale de urbanism, care pot impune cerințe specifice privind aspectul și dimensiunile, în funcție de amplasare (spre stradă sau între proprietăți).
Pentru terenurile situate în zone construite protejate sau în perimetrul de protecție al monumentelor istorice, nu se aplică automat excepțiile de la autorizare. În cazul gardurilor dintre două proprietăți, trebuie respectate și regulile Codului civil privind despărțiturile comune, distincte de cerințele urbanistice impuse de primării.
Legea nr. 169/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la 10 august 2026 și a intrat în vigoare la 25 august 2026. Înainte de începerea lucrărilor, proprietarii trebuie să verifice regimul de autorizare aplicabil parcelei și încadrarea intervenției planificate.