Parcările publice din Ploiești: Primăria ar putea plăti din bugetul local pentru gratuități
Parcări publice
Primăria Ploiești ar putea deconta din bugetul local gratuitățile la parcările publice. Vezi cine beneficiază și ce prevede proiectul supus votului.
Gratuitățile și reducerile acordate pentru parcările publice cu plată din Ploiești ar putea fi suportate din bugetul local. Un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești, programat să fie dezbătut joi, 26 noiembrie 2026, propune decontarea către Servicii de Gospodărire Urbană (SGU) a contravalorii facilităților acordate anumitor categorii de beneficiari.
Măsura vizează mai multe categorii de șoferi, printre care proprietarii de mașini electrice, persoanele cu handicap, riveranii și persoanele persecutate politic. Proiectul include și situațiile în care locurile de parcare sunt rezervate sau blocate pentru organizarea unor evenimente publice.
Potrivit inițiatorilor, beneficiarii nu vor pierde facilitățile de care se bucură în prezent. Schimbarea propusă privește modul în care sunt acoperite costurile acestor gratuități și reduceri.
De ce vrea Primăria Ploiești să deconteze parcările gratuite
Proiectul a fost inițiat de consilierii locali Robert Vîscan (PSD) și Valentin Marcu (PNL), care sunt și membri ai Adunării Generale a Acționarilor de la SGU Ploiești.
Inițiativa urmărește menținerea echilibrului financiar al societății care administrează parcările publice, în condițiile în care aceasta acordă facilități stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sau prevăzute de legislația națională.
Argumentul inițiatorilor este că SGU Ploiești funcționează ca societate comercială și nu ar trebui să suporte din propriile venituri costurile unor gratuități decise de autoritatea locală.
„Municipalitatea acordă gratuități potrivit legii, iar SGU facturează către municipalitate contravaloarea locurilor de parcare. Prin urmare, fiind o societate comercială, potrivit punctului de vedere de la Juridic, gratuitățile trebuie să fie suportate de municipalitate”, a explicat consilierul local Robert Vîscan, potrivit Observatorul Prahovean.
La rândul său, Valentin Marcu a precizat că proiectul introduce o procedură clară de decontare a facilităților aprobate de Consiliul Local.
Acesta a subliniat că șoferii care beneficiază în prezent de gratuități sau reduceri nu vor fi afectați de noul mecanism. Costurile vor fi transferate către bugetul local, pe baza documentelor justificative.
Cine beneficiază de parcări gratuite sau de tarife reduse în Ploiești
Conform proiectului de hotărâre, mai multe categorii de persoane și proprietari de autovehicule vor beneficia în continuare de facilități în parcările publice cu plată din municipiu.
Lista beneficiarilor include:
Proprietarii de mașini integral electrice, care beneficiază de gratuitate;
Persoanele cu handicap, în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 și de regulamentul local;
Persoanele persecutate din motive politice, care beneficiază de facilități în baza legislației speciale;
Riveranii, care pot avea abonamente speciale cu tarif gratuit sau redus;
Alte categorii de beneficiari, pentru care gratuitățile sau reducerile sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Ploiești ori prin legislația națională.
În cazul gratuităților integrale, Primăria ar urma să deconteze valoarea completă a abonamentului standard.
Pentru persoanele care beneficiază de tarife preferențiale, municipalitatea va acoperi diferența dintre prețul redus și tariful integral.
Cât costă parcarea publică în Ploiești
În prezent, tariful pentru parcările publice cu plată din Ploiești este de 4 lei pe oră și 2 lei pentru 30 de minute.
Pentru parcarea supraterană de pe strada Cuza Vodă, tariful este de 5 lei pe oră.
Prin proiectul propus nu se urmărește modificarea tarifelor standard și nici eliminarea facilităților existente. Inițiativa vizează exclusiv modalitatea prin care SGU Ploiești recuperează contravaloarea gratuităților și reducerilor acordate.
Primăria ar putea plăti și pentru locurile de parcare blocate la evenimente
Proiectul de hotărâre prevede și o procedură de decontare pentru locurile de parcare care devin indisponibile în timpul evenimentelor organizate de Primăria Ploiești sau de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local.
Este vorba despre evenimente publice, culturale, sportive, comerciale sau administrative, în cadrul cărora anumite locuri de parcare sunt rezervate, ocupate sau blocate fizic.
În aceste situații, municipalitatea ar urma să achite contravaloarea locurilor indisponibile pentru șoferi.
Calculul se va face în funcție de numărul de locuri restricționate, tariful orar standard și perioada în care parcarea nu poate fi utilizată.
Decontarea va viza numai intervalele în care parcarea ar fi fost, în mod normal, cu plată.
Cum vor fi decontate gratuitățile către SGU Ploiești
Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, procedura de decontare va deveni aplicabilă începând cu luna următoare intrării în vigoare a hotărârii.
SGU Ploiești va trebui să transmită Primăriei, până la data de 10 a fiecărei luni, o situație centralizatoare pentru luna precedentă.
Documentația va include justificările necesare, precum și informațiile privind permisele și abonamentele emise efectiv.
Astfel, municipalitatea va putea verifica valoarea facilităților acordate înainte de efectuarea plăților către societatea care administrează parcările publice.
Ce se schimbă pentru șoferii din Ploiești
Pentru persoanele care beneficiază de gratuități sau reduceri, proiectul nu aduce modificări directe. Proprietarii de mașini electrice, persoanele cu handicap, riveranii și celelalte categorii eligibile vor putea utiliza în continuare facilitățile prevăzute de lege și de hotărârile Consiliului Local.
Schimbarea importantă este că plata acestor facilități ar urma să fie suportată explicit din bugetul municipiului Ploiești, nu din veniturile operatorului parcărilor.
Proiectul urmează să fie supus votului consilierilor locali în ședința din 26 noiembrie 2026. Prin urmare, mecanismul de decontare este, deocamdată, o propunere și nu trebuie confundat cu o măsură deja aprobată.
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