Cutremurul de magnitudine 5,7 din noaptea de 17 spre 18 noiembrie a generat un număr de sesizări pentru despăgubiri care depășește estimările inițiale, potrivit datelor furnizate de PADROM.
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) a înregistrat până miercuri, 25 noiembrie, 832 de dosare de daună în urma seismului care a lovit zona Vrancea. Autoritățile asigurătorului estimează că numărul total al sesizărilor ar putea depăși pragul de 1.000.
Constatări tehnice au fost efectuate pentru 410 dintre aceste dosare, reprezentând aproximativ 49% din total. Rezerva constituie pentru daunele avizate și neachitate se ridică la peste 9,2 milioane de lei. Până în prezent a fost achitată o singură despăgubire, în valoare de 3.412 lei, pentru o locuință din județul Prahova.
Distribuția geografică a pagubelor
Județul Galați se află în fruntea clasamentului cu cele mai multe sesizări, urmat de municipiul București și de județele Buzău, Ilfov, Vrancea și Iași. Alte solicitări provin din Constanța, Brăila, Prahova, Dolj, Bacău, Vaslui, Brașov, Covasna, Argeș, Giurgiu, Ialomița, Olt, Călărași, Mehedinți, Dâmbovița, Tulcea și Botoșani.
Cele mai mari rezerve financiare pentru plata despăgubirilor au fost constituite pentru județele Buzău (1,17 milioane de lei) și Galați (1,12 milioane de lei), urmate de București (aproximativ 956.000 de lei) și Vrancea (827.000 de lei). Distribuția indică manifestarea efectelor materiale ale seismului pe o arie extinsă a țării, inclusiv în județe îndepărtate de epicentru.
Gradul de asigurare al fondului locativ
Bilanțul PADROM reflectă doar pagubele notificate în baza polițelor obligatorii. Conform datelor oficiale ale pool-ului, la sfârșitul lunii octombrie 2026, în România erau în vigoare 2.539.697 de polițe PAD, reprezentând 24,95% din fondul locativ național. Aproximativ 7,6 milioane de locuințe nu beneficiază de această formă de protecție financiară.
Existența unui dosar de daună nu presupune automat avarii la structura de rezistență, gravitatea degradărilor fiind stabilită prin evaluări tehnice de specialitate. Un studiu realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) evidențiază că 76% dintre români consideră locuințele lor rezistente la cutremure, însă doar 17% apreciază că dispun de economii suficiente pentru a suporta consecințele financiare ale unui dezastru.
Detalii despre seism și asigurare
Seismul s-a produs la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 107,1 kilometri. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a confirmat magnitudinea de 5,7, cel mai puternic cutremur înregistrat în România după evenimentul din februarie 2023 în județul Gorj.
Asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor naturale este obligatorie conform Legii nr. 260/2008. Pentru locuințele de categoria A, polița costă 130 de lei pe an și acoperă pagube în limita a 100.000 de lei. Pentru locuințele de tip B, costul anual este de 50 de lei, iar despăgubirea maximă este de 50.000 de lei. Polița acoperă cutremurele, inundațiile din cauze naturale și alunecările de teren, excluzând bunurile din interiorul locuinței.
PADROM dispune de un program de reasigurare în valoare de două miliarde de euro. Proprietarii asigurați sunt îndemnați să notifice pagubele direct pe site-ul PADROM sau prin intermediul societății de asigurare de la care au achiziționat polița.