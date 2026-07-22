Accident pe DN 1B, în Prahova. Adolescentă rănită în urma impactului dintre două autovehicule

Publicat 22 iul. 2026, 16:46 Sursă Realitatea.Net

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost rănită miercuri, în timp ce traversa DN 1B, în localitatea Valea Călugărească, după ce o autoutilitară și un autoturism au fost implicate într-un accident.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accidentadolescenta ranitaPrahova