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Accident pe DN 1B, în Prahova. Adolescentă rănită în urma impactului dintre două autovehicule
FOTO: Arhivă
Publicat22 iul. 2026, 16:46
SursăRealitatea.Net
O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost rănită miercuri, în timp ce traversa DN 1B, în localitatea Valea Călugărească, după ce o autoutilitară și un autoturism au fost implicate într-un accident.
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