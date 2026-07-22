Apele uzate de la rafinăria Vega au ajuns în pârâul Dâmbu după ce canalizarea a cedat în urma inundațiilor. Amendă usturătoare de la Garda de Mediu

Ape uzate tehnologice, menajere și pluviale de la rafinăria Vega au fost deversate, miercuri, în pârâul Dâmbu ca urmare a refulării canalizării care le prelua, pe fondul precipitațiilor abundente din municipiul Ploiești.
Conform datelor comunicate de Prefectura Prahova, în contextul intervențiilor desfășurate pentru gestionarea precipitațiilor abundente în municipiul Ploiești, pe albia pârâului Dâmbu a fost semnalat un incident de mediu, respectiv deversarea unor substanțe poluante în cursul de apă.
''Prezent la fața locului pentru monitorizarea măsurilor luate după revărsarea apelor pârâului, prefectul Daniel Nicodim a solicitat intervenția reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Prahova. Aceștia s-au deplasat la fața locului, pe strada Poeniței, pentru evaluarea situației. În urma verificărilor, G.N.M - Comisariatul Județean Prahova a stabilit că urmare a refulării canalizării de ape uzate tehnologice, menajere și pluviale ce aparțin Rompetrol Rafinăria Vega, s-a constatat că operatorul economic a deversat în pârâul Dâmbu un volum de apă uzată de cca 60 mc, pentru o perioadă de aproximativ 25 minute, încălcând astfel prevederile art.58, lit.f din OUG 195/2005'', se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a instituției.
Operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 50.000 lei.
Comunicatul rafinăriei Vega
Reprezentanții rafinăriei au transmis, la solicitarea Agerpres, că respectiva cantitate de apă a fost direcționată în mod controlat către pârâul Dâmbu, pentru a evita refularea în zonele locuite.
''Reprezentanții rafinăriei Vega au intervenit rapid astăzi, începând cu ora 05:00, pentru a preveni inundarea mai multor gospodării din proximitate, inclusiv din zona Colonie, care folosește rețeaua de canalizare utilizată și de rafinărie. Pe fondul unei situații excepționale, determinată de precipitațiile abundente, capacitatea nominală a sistemului de canalizare a fost depășită. Timp de aproximativ 25 de minute, o cantitate de circa 60 m3 de apă pluvială a fost direcționată în mod controlat către pârâul Dâmbu, pentru a evita refularea în zonele locuite. Subliniem faptul că intervențiile au avut obiectivul de a proteja comunitatea de la producerea unor inundații grave'', arată precizarea transmisă de conducerea rafinăriei.
Potrivit acesteia, toate străzile adiacente au fost curățate și nu există un risc iminent pentru mediu, situația rămânând sub o atentă monitorizare.
''Autoritățile competente au fost notificate cu celeritate, pentru coordonare în vederea reducerii efectelor cu potențial negativ în zonă, inclusiv în ceea ce privește protecția mediului. Reprezentanții rafinăriei Vega din zona operațională, de utilități și experți în probleme de mediu rămân în contact permanent cu autoritățile și comunitatea pentru a oferi sprijin, în contextul prognozelor meteorologice în vigoare. Rafinăria anunță că, în acest moment, toate străzile adiacente au fost curățate și că nu există un risc iminent pentru mediu, situația rămânând sub o atentă monitorizare'', au mai transmis reprezentanții rafinăriei.