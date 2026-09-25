Advertising
Social· 2 min citire
Băiețelul de 4 ani dispărut de acasă, găsit fără viață în râul Trotuș. Peste 250 de oameni l-au căutat
Copil dispărut
Căutările pentru băiețelul de 4 ani dispărut din comuna Dofteana, județul Bacău, s-au încheiat tragic.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:47Rusia recrutează tot mai mulți latino-americani pentru războiul din Ucraina. Ce se întâmplă cu cei trimiși pe front
- 17:09Trump, mesaj direct pentru Xi Jinping la Casa Albă: sprijinul Chinei pentru Iran este „complet inacceptabil”
- 16:50România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri ale pachetelor turistice. Cât au crescut prețurile
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News