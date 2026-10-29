Cornel Dinu vinde vila din Sinaia. Cât cere pe proprietatea de 400 de metri pătrați

Cornel Dinu și-a scos la vânzare vila din Sinaia pentru 585.000 de euro. Casa Natalia are 400 mp utili, șase camere și un teren de peste 2.100 mp.
Cornel Dinu, fostul mare fotbalist și antrenor al echipei Dinamo București, și-a scos la vânzare vila din Sinaia. Proprietatea, cunoscută sub numele de „Casa Natalia”, este listată la prețul de 585.000 de euro și poate fi folosită atât ca locuință de vacanță, cât și pentru activități turistice.
Vila lui Cornel Dinu din Sinaia, scoasă la vânzare pentru 585.000 de euro
Fostul internațional român cere 585.000 de euro pentru imobilul situat pe Calea Moroieni, la intrarea în stațiunea Sinaia. Anunțul de vânzare a fost publicat pe platforma Imobiliare.ro.
Proprietatea a fost construită inițial ca reședință de vacanță, însă ulterior a fost transformată în pensiune. Denumirea „Casa Natalia” a fost aleasă în onoarea nepoatei fostului antrenor.
Cu o suprafață utilă de 400 de metri pătrați și un teren de 2.182 de metri pătrați, vila reprezintă o proprietate generoasă, amplasată într-una dintre stațiunile montane cunoscute ale României.
Cum arată proprietatea scoasă la vânzare de Cornel Dinu
Vila dispune de șase camere, fiecare cu baie proprie, un living spațios amenajat cu șemineu, o zonă de dining, bucătărie și terasă.
Printre dotările imobilului se numără finisajele din lemn masiv, ferestrele cu geam termopan, centrala termică proprie și racordarea la utilități.
În exterior, proprietatea beneficiază de o curte amenajată, locuri de parcare, un foișor și spații destinate relaxării.
Configurația clădirii permite utilizarea acesteia atât pentru petrecerea vacanțelor, cât și pentru desfășurarea unei activități în domeniul turismului.
Unde se află vila lui Cornel Dinu
Imobilul este situat pe Calea Moroieni, la intrarea în Sinaia, la aproximativ 300 de metri de DN1. Amplasarea oferă acces către principala arteră rutieră care traversează Valea Prahovei.
Suprafața terenului, compartimentarea camerelor și facilitățile existente sunt printre caracteristicile care pot interesa potențialii cumpărători în căutarea unei proprietăți pentru uz personal sau pentru o posibilă investiție turistică.
Prețul solicitat pentru vila lui Cornel Dinu este de 585.000 de euro, potrivit anunțului de vânzare publicat online.