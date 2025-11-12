Advertising
Social· 2 min citire
Intervenție contracronometru în Prahova: o femeie a născut singură acasă, cu ajutorul telefonic al unei asistente de la 112
Intervenție contracronometru în Prahova: o femeie a născut singură acasă, cu ajutorul telefonic al unei asistente de la 112
O intervenție dramatică s-a desfășurat în județul Prahova
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:44Loto 6/49 și Noroc, joi, 2 iulie 2026: Report cumulat de peste 8,3 milioane de euro
- 10:42Furtunile pun România în alertă! IGSU le recomandă oamenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber
- 09:58Circulație restricționată pe Transalpina, după ploile torențiale. Aluviunile au acoperit carosabilul VIDEO
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News