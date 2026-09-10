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Mașină cuprinsă de flăcări pe DN5: Trafic blocat pe sensul spre Capitală

Mașină în flăcări pe DN5

Mașină în flăcări pe DN5

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 12:19

Un autoturism a luat foc în mers, forțând intervenția de urgență a pompierilor și paralizând circulația rutieră în zonă.

Un incident rutier a avut loc pe Drumul Național 5 (DN5), unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe sensul de mers către București. Potrivit informațiilor, incendiul a izbucnit din zona motorului, determinându-l pe șofer să tragă pe dreapta și să evacueze vehiculul înainte ca focul să se extindă. Nu au fost raportate victime, ocupanții reușind să se salveze la timp.

Intervenția autorităților și blocajul rutier

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au intervenit cu autospeciale de stingere. Pompierii au lichidat incendiul, însă autoturismul a fost distrus complet de vâlvătaie.

Din cauza degajărilor mari de fum și a pericolului iminent, poliția rutieră a oprit temporar circulația pe sensul afectat, permițând echipajelor să acționeze în siguranță. Situația a generat coloane de mașini și întârzieri considerabile pentru șoferii aflați în tranzit pe acest sector de drum. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele evenimentului, primele ipoteze indicând o defecțiune tehnică la sistemul electric al mașinii.

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