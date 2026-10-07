Percheziții în Prahova și Brașov pentru falsificarea avizelor silvice. Un bărbat a fost reținut

Publicat 7 oct. 2026, 09:44 Sursă Actualitatea Prahoveană

Un bărbat de 58 de ani a fost reținut pentru 24 de ore în urma perchezițiilor efectuate joi, 7 octombrie 2026, în Prahova și Brașov, într-un dosar de fals informatic legat de avize silvice.

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