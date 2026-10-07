Percheziții în Prahova și Brașov pentru falsificarea avizelor silvice. Un bărbat a fost reținut

Un bărbat de 58 de ani a fost reținut pentru 24 de ore în urma perchezițiilor efectuate joi, 7 octombrie 2026, în Prahova și Brașov, într-un dosar de fals informatic legat de avize silvice.
Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova a pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești. Acțiunile au vizat comuna Valea Doftanei, comuna Puchenii Mari și municipiul Brașov.
Conform IJP Prahova, cercetările se referă la emiterea în fals a 18 avize de însoțire material lemnos, documente care conțineau date nereale. Faptele ar fi fost comise între septembrie 2024 și prezent, generând un prejudiciu estimat la peste 140.000 de lei.
În timpul perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, suspectat a fi folosit în comiterea faptelor, precum și alte mijloace de probă.
Două persoane au fost conduse la sediul IJP Prahova pentru audieri. Unul dintre ele, un bărbat de 58 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat procurorului în vederea dispunerii unei măsuri preventive.
Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și al jandarmilor din Gruparea Mobilă de Jandarmi Ploiești.