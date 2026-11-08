Peste 390.000 de ruși ar fi murit în războiul din Ucraina
Morți în războiul dintre Rusia și Ucraina
Peste 393.000 de decese asociate războiului din Ucraina, potrivit hackerilor care susțin că au spart sistemele Rosstat. O altă grupare estimează 450.100 de victime.
Peste 390.000 de cetățeni ruși și-ar fi pierdut viața în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit unor date obținute de două grupări de hackeri care susțin că au compromis sistemele Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat).
Grupările Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow au anunțat că au extras aproximativ 23 de terabytes de informații din infrastructura informatică a instituției. Printre documentele obținute s-ar afla statistici demografice și economice, documente interne și informații referitoare la pierderile umane provocate de războiul din Ucraina.
Potrivit informațiilor publicate de Euronews și citate de Mediafax, cele două grupări au ajuns la estimări diferite privind numărul de decese. Belarusian Cyberpartisans indică cel puțin 393.881 de morți, în timp ce Silent Crow avansează un bilanț de până la 450.100 de persoane.
Cifrele nu reprezintă un bilanț oficial al autorităților ruse și nu au fost verificate independent.
Cum au aflat hackerii câți ruși au murit în războiul din Ucraina
Potrivit informațiilor prezentate de cele două grupări, datele au fost extrase din sistemele informatice ale Rosstat, instituția responsabilă cu statistica oficială din Rusia.
Belarusian Cyberpartisans susține că a identificat 393.881 de decese înregistrate până la 27 august 2026, folosind documente în care operațiunile militare sau consecințele acestora figurau drept cauză a morții.
În schimb, gruparea Silent Crow a utilizat o metodologie mai largă, ajungând la o estimare de 450.100 de decese asociate conflictului.
Calculul acesteia include nu doar militarii uciși în lupte, ci și alte categorii de decese în rândul personalului militar. Au fost luate în considerare inclusiv persoane ale căror decese au fost înregistrate fără o cauză precisă, precum și unele cazuri asociate teritoriilor ocupate de Rusia sau conflictului din Ucraina.
Diferența dintre cele două estimări este explicată, așadar, prin criteriile diferite utilizate pentru identificarea victimelor.
Rusia nu mai publică date oficiale despre pierderile de pe front
Evaluarea numărului real de militari ruși uciși în Ucraina este dificilă, deoarece Moscova nu mai publică statistici oficiale privind pierderile militare în luptă din septembrie 2022.
În plus, începând din 2024, Rosstat a întrerupt publicarea datelor anuale referitoare la cauzele deceselor.
În aceste condiții, informațiile extrase din sistemele interne ale instituției ar putea oferi indicii importante despre impactul demografic al războiului, dacă autenticitatea și interpretarea lor vor putea fi confirmate independent.
Pentru comparație, baza de date realizată de BBC News Russian Service și publicația independentă Mediazona, care identifică nominal militarii ruși decedați, cuprindea aproximativ 286.000 de nume la 8 noiembrie 2026.
Această evidență este însă incompletă, iar numărul real al militarilor ruși uciși ar putea fi considerabil mai mare.
Ce înseamnă cele peste 450.000 de decese estimate de hackeri
Diferența dintre cele două evaluări arată cât de dificil este să fie stabilit bilanțul uman al războiului din Ucraina în lipsa unor statistici oficiale complete.
Estimarea de 393.881 de decese se bazează pe înregistrările în care cauzele morții au fost asociate explicit cu operațiunile militare sau cu efectele acestora.
Cifra de 450.100 include însă și categorii suplimentare de decese, motiv pentru care nu trebuie interpretată exclusiv ca număr al soldaților ruși uciși pe câmpul de luptă.
Până în prezent, autoritățile de la Moscova nu au prezentat un bilanț actualizat care să permită compararea directă cu estimările publicate de cele două grupări de hackeri.
Datele obținute din sistemele Rosstat ar putea contribui la o mai bună înțelegere a costului uman al invaziei ruse, însă confirmarea independentă a informațiilor rămâne esențială.
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