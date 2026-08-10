Regele Charles al III-lea, „ucis” din greșeală la radio. Gafa care a provocat panică în Marea Britanie

O gafă de proporții a unui post de radio din Marea Britanie a provocat un moment de panică după ce ascultătorii au auzit în direct un anunț privind presupusa moarte a regelui Charles al III-lea.
Radio Caroline a difuzat din greșeală trei înregistrări care anunțau că monarhul britanic ar fi încetat din viață. Incidentul s-a produs pe 19 mai, iar postul a fost ulterior reclamat la autoritatea britanică de reglementare în domeniul audiovizualului, Ofcom.
Înregistrările au fost difuzate în timpul programului prezentat de Barry Marsh. Potrivit informațiilor prezentate în urma anchetei, materialele nu trebuiau să ajungă pe post.
Greșeala a fost cu atât mai gravă cu cât anunțurile aveau formatul și tonul folosite în mod obișnuit pentru transmiterea unei informații de o asemenea importanță.
În urma incidentului, Radio Caroline și-a cerut scuze și a recunoscut că difuzarea a fost rezultatul unei erori. Un angajat implicat în incident a fost mustrat și și-a cerut, la rândul său, scuze.
Autoritatea de reglementare Ofcom a concluzionat că postul a încălcat regulile privind acuratețea informațiilor transmise publicului. În cazul unor informații extrem de importante, precum moartea unui monarh, radiodifuzorii trebuie să se asigure că acestea sunt verificate cu maximă atenție înainte de a fi difuzate.
Ofcom a descris situația drept o „inexactitate semnificativă”, tocmai din cauza naturii informației și a impactului pe care un asemenea anunț îl poate avea asupra publicului.
Incidentul a devenit și mai bizar după ce prezentatorul a reacționat panicat când și-a dat seama ce se întâmplase. Potrivit relatărilor despre caz, acesta a părăsit studioul, iar postul a trebuit să gestioneze rapid situația și să clarifice faptul că informația despre moartea regelui era falsă.
Radio Caroline a suspendat temporar programul obișnuit și a transmis explicații și scuze după eroarea produsă.
Regele Charles al III-lea este în viață, iar incidentul nu a avut legătură cu o informație oficială transmisă de Palatul Buckingham.
Cazul scoate însă în evidență cât de serioase pot fi consecințele unei erori de acest tip. Anunțarea morții unui monarh britanic este una dintre cele mai sensibile informații pe care un post de radio o poate transmite, iar orice greșeală poate genera rapid confuzie și panică în rândul publicului.