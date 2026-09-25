Temele îi copleșesc pe elevii români. Șase din zece spun că nu le pot rezolva fără ajutor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 19:51

Șase din zece elevi români spun că nu reușesc să își rezolve singuri temele, fie pentru că li se par prea dificile, fie pentru că volumul de lucru este prea mare și nu le permite să le termine la timp.

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