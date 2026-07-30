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Tezaur antic descoperit în pădurea din Apostolache, Prahova
FOTO: observatorulph.ro
Un grup de detectoriști a făcut o descoperire arheologică importantă în județul Prahova.
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