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Tezaur antic descoperit în pădurea din Apostolache, Prahova

FOTO: observatorulph.ro

FOTO: observatorulph.ro

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 30 iul. 2026, 10:33

Un grup de detectoriști a făcut o descoperire arheologică importantă în județul Prahova.

Într-o pădure de pe raza comunei Apostolache, aceștia au scos la lumină un tezaur ascuns de aproape două milenii. Comoara este formată din 37 de denari romani din argint – zece republicani și 27 imperiali – și cinci brățări dacice, dintre care trei cu capete de șarpe și două cu capete de dragon sau lup.

Locul a fost identificat de Ioji Ștefan Cătălin, cunoscut pe rețelele de socializare ca „Vânătorul de Comori”, unul dintre cei mai cunoscuți exploratori și detectoriști din România. Descoperirea este considerată de o valoare istorică și arheologică excepțională, iar expertiza de specialitate va stabili importanța exactă a pieselor, potrivit Observatorul Prahovean.

Detectoriștii au respectat legea și au predat întregul tezaur Primăriei Apostolache, pe bază de proces-verbal. Artefactele au fost ulterior transportate la Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, unde vor fi expertizate și clasate în patrimoniul cultural național, urmând să ajungă la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Primarul comunei, Mihail Bratu, a mulțumit tinerilor pentru descoperire, subliniind că prin aceasta comuna Apostolache devine mai cunoscută.

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