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Tragedie uriașă în Hong Kong: 159 de morți în incendiul din zgârie-nori. Poliția a arestat 15 suspecți
Tragedie uriașă în Hong Kong: 159 de morți în incendiul din zgârie-nori. Poliția a arestat 15 suspecți
Tragedie uriașă în Hong Kong: 159 de morți în incendiul din zgârie-nori. Poliția a arestat 15 suspecți
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