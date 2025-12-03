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Tragedie uriașă în Hong Kong: 159 de morți în incendiul din zgârie-nori. Poliția a arestat 15 suspecți

Tragedie uriașă în Hong Kong: 159 de morți în incendiul din zgârie-nori. Poliția a arestat 15 suspecți

Tragedie uriașă în Hong Kong: 159 de morți în incendiul din zgârie-nori. Poliția a arestat 15 suspecți

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 3 dec. 2025, 20:09

Tragedie uriașă în Hong Kong: 159 de morți în incendiul din zgârie-nori. Poliția a arestat 15 suspecți

„Am găsit 159 de corpuri, dintre care 140 au fost identificate preliminar – 49 de bărbați și 91 de femei, cu vârste cuprinse între un an și 97 de ani”, a declarat comisarul de poliție Joe Chow într-o conferință de presă.

El a subliniat că este vorba despre un „bilanț provizoriu”, care ar putea suferi modificări, deoarece anchetatorii au găsit „fragmente osoase suspecte” ce urmează să fie analizate medico-legal.

Incendiul a izbucnit miercuri și a devastat cinci dintre cei șapte zgârie-nori ai complexului rezidențial Wang Fuk Court, aflat în renovare, în cartierul Tai Po, determinând mii de locuitori să-și evacueze locuințele.

Autoritățile spun că flăcările s-au propagat rapid din cauza plaselor de protecție montate pe schele, care nu respectau standardele de siguranță la incendiu.În urma investigațiilor, 15 suspecți au fost arestați.

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