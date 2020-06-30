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Sport· 2 min citire
Foto| Au semnat! Antrenori noi la Chindia Târgoviște. Cuplul Săndoi-Năstase încearcă salvarea de la retrogradare
art bun chindia
Emil Săndoi (principal) si Vali Nastase (secund) au semnat cu Chindia Târgoviste
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