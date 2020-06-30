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Foto| Au semnat! Antrenori noi la Chindia Târgoviște. Cuplul Săndoi-Năstase încearcă salvarea de la retrogradare

art bun chindia

art bun chindia

Scris de Marin Horia Publicat: 30 iun. 2020, 11:25

Emil Săndoi (principal) si Vali Nastase (secund) au semnat cu Chindia Târgoviste

Cuplul Emil Săndoi (principal) și Valentin Năstase (secund) au semnat cu Chindia Târgoviște. Cei doi vor antrena echipa dâmbovițeană, după ce fostului antrenor, Viorel Moldovan, nu i-a mai fost prelungit contractul, ce expira chiar astăzi, 30 iunie 2020.

Foto- Emil Săndoi (stănga), Marcel Ghergu,președinte Chindia Târgoviște

Sursa foto-AFC Chindia Târgoviste

Clubul Chindia Târgoviste și cuplul de antrenori Emil Săndoi-Valentin Nastase s-au înteles. Cei doi, ce au mai antrenat în aceiași formula si la FC Arges, în liga a doua (până în 2019). Clubul târgovistean a anunțat și pe pagina de facebook întelegerea dintre părți.

"Clubul Chindia Târgoviște anunță că a ajuns la un acord cu tehnicianul Emil Săndoi. Noul antrenor al echipei noastre va debuta oficial mâine, 1 iulie, la jocul din deplasare cu FC Voluntari. Emil Săndoi va fi secondat de Valentin Năstase."

A scris cei de la Chindia.

Foto- Emil Săndoi, Valentin Nastase (arhivă)

Noul cuplu de tehnicieni, ce va antrena Chindia, are contract până la finalul actualei editii de campionat (play-out), obiectivul fiind salvarea de la retrogradare a celor de la Chindia. Echipa se află pe locul 7,în play out, cu un total de 17 puncte, adică tot atâtea cât are si ultima clasată, Dinamo Bucuresti, ambele echipe fiind, în momentul de față, poziționate pe locurile ce duc direct în liga a doua.

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