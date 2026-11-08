Elena Rîbakina nu mai participă la Turneul Campioanelor. Marta Kostyuk îi ia locul
Elena Rîbakina
Elena Rîbakina s-a retras de la Turneul Campioanelor 2026 din motive medicale. Marta Kostiuk îi va lua locul în competiția de la Indian Wells.
Surpriză majoră în tenisul feminin, cu doar o zi înainte de startul Turneului Campioanelor 2026! Elena Rîbakina, liderul clasamentului mondial WTA și campioana en-titre a competiției, a anunțat că se retrage din cauza unor probleme medicale.
Locul sportivei din Kazahstan va fi ocupat de ucraineanca Marta Kostiuk, aflată pe poziția a zecea în clasamentul mondial.
Decizia a fost anunțată sâmbătă, 7 noiembrie, chiar înaintea debutului competiției de la Indian Wells, California, unde urmau să se întâlnească cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.
De ce s-a retras Elena Rîbakina de la Turneul Campioanelor
Elena Rîbakina a explicat că nu se află într-o stare fizică suficient de bună pentru a participa la competiția de final de sezon. Sportiva a transmis că are nevoie de o perioadă de odihnă și recuperare pentru a putea reveni în circuit în condiții optime.
„Îmi pare foarte rău să-mi informez fanii că, din păcate, trebuie să mă retrag de la Turneul Campioanelor în acest an. Am avut un sezon incredibil, dar corpul meu pur și simplu nu este pregătit fizic pentru competiție”, a transmis jucătoarea.
Aceasta a precizat că intenționează să petreacă o perioadă acasă, concentrându-se asupra recuperării și pregătirii pentru sezonul competițional din 2027.
Retragerea vine după un alt episod medical. La finalul lunii octombrie, Rîbakina abandonase turneul WTA de la Tokyo din cauza unor probleme la nivelul gâtului.
Marta Kostiuk îi ia locul în competiția de la Indian Wells
În urma retragerii liderei mondiale, organizatorii au desemnat-o pe Marta Kostiuk drept înlocuitoare. Jucătoarea din Ucraina, ocupanta locului 10 WTA, va avea astfel ocazia să participe la Turneul Campioanelor.
Kostiuk va evolua în Grupa 1, unde le va întâlni pe Linda Noskova, Coco Gauff și Jessica Pegula.
Debutul sportivei ucrainene este programat împotriva cehoaicei Linda Noskova, în prima zi a competiției.
Pentru Marta Kostiuk, participarea reprezintă o oportunitate importantă de a concura la turneul care reunește cele mai bune jucătoare ale anului.
Sezon extraordinar pentru Elena Rîbakina
Retragerea este cu atât mai importantă cu cât Elena Rîbakina vine după unul dintre cei mai buni ani ai carierei sale.
Sportiva din Kazahstan a câștigat în 2026 două turnee de Grand Slam: Australian Open și US Open. Rezultatele obținute au propulsat-o în fruntea clasamentului mondial WTA.
În plus, Rîbakina avea de apărat trofeul câștigat la ediția precedentă a Turneului Campioanelor, desfășurată la Riad, în Arabia Saudită. În 2025, aceasta a învins-o în finală pe Arina Sabalenka.
Bilanțul său din 2026 este impresionant: 54 de victorii și 14 înfrângeri, precum și patru trofee câștigate, printre care cele de la Australian Open, US Open, Stuttgart și Ningbo.
Chiar dacă nu va participa la competiția de la Indian Wells, Rîbakina și-a asigurat poziția de lider mondial la finalul sezonului.
Retragerea liderei mondiale schimbă calculele la Turneul Campioanelor
Absența Elenei Rîbakina modifică echilibrul competiției și poate reprezenta o oportunitate pentru celelalte participante.
Arina Sabalenka, ocupanta locului secund în clasamentul WTA, se numără printre sportivele care pot profita de această schimbare. Bielorusa a pierdut două finale ale Turneului Campioanelor, în 2022 și 2025, și va încerca să obțină de această dată trofeul.
Competiția din 2026 se desfășoară la Indian Wells, în California, în perioada 8-15 noiembrie, și reunește opt dintre cele mai valoroase jucătoare ale sezonului.
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