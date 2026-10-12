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Farul Constanța a învins Petrolul Ploiești cu 3-1, în Superliga României de fotbal

Farul, victorie cu Petrolul / Foto: Farul Constanța/facebook

Farul, victorie cu Petrolul / Foto: Farul Constanța/facebook

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Scris deStoica Marian
Publicat12 oct. 2026, 09:10
Sursărealitatea.net

Farul a trecut în avantaj încă din minutul 5, când Cristian Ganea a înscris cu un șut dintr-un unghi dificil.

Farul Constanța s-a impus în fața formației Petrolul Ploiești, cu scorul de 3-1 (2-1), în partida disputată duminică seara, 11 octombrie, la Ovidiu, în etapa a 11-a din Superliga de fotbal.

Gazdele au început în forță și au marcat de două ori în prima jumătate de oră, prin Cristian Ganea și Matteo Ahlinvi. Petrolul a redus diferența înainte de pauză, însă Farul a înscris din nou pe finalul meciului și a securizat victoria.

Cristian Ganea a deschis scorul, iar Ahlinvi a majorat avantajul Farului

Farul a trecut în avantaj încă din minutul 5, când Cristian Ganea a înscris cu un șut dintr-un unghi dificil, surprinzându-l pe portarul ploieștenilor, Lukas Zima.

Gazdele și-au mărit avantajul în minutul 22. Matteo Ahlinvi a finalizat acțiunea construită împreună cu Eduard Radaslavescu, ducând scorul la 2-0.

Petrolul a reacționat în minutul 33, când Alejandro Bran Flores a trimis mingea în plasă cu un șut de la marginea careului. Golul a redus diferența la un singur gol, iar Farul a intrat la vestiare cu avantajul de 2-1.

Petrolul a căutat egalarea, dar Farul a dat lovitura pe final

După pauză, echipa din Ploiești a încercat să restabilească egalitatea și a avut oportunități importante în debutul reprizei secunde.

Farul a răspuns prin Ionuț Vînă, al cărui șut din minutul 64 a fost respins de Zima în bara transversală.

Scorul final a fost stabilit în minutul 89 de Răzvan Mărincean. Tânărul fotbalist al constănțenilor a înscris pentru 3-1 și a contribuit decisiv la obținerea celor trei puncte.

Farul urcă pe locul 6 în clasamentul Superligii

Victoria de la Ovidiu a dus Farul Constanța la 17 puncte, echipa ocupând locul al șaselea în clasamentul Superligii după 11 etape. Petrolul Ploiești a rămas cu 19 puncte, pe poziția a patra.

Succesul le oferă constănțenilor un rezultat important în lupta pentru un loc în play-off, în timp ce Petrolul pierde ocazia de a-și consolida poziția în partea superioară a clasamentului.

Rezultat final: Farul Constanța – Petrolul Ploiești 3-1 (2-1)

Marcatorii partidei:

  • Farul Constanța: Cristian Ganea (5), Matteo Ahlinvi (22), Răzvan Mărincean (89)

  • Petrolul Ploiești: Alejandro Bran Flores (33)

Partida a contat pentru etapa a 11-a a Superligii, sezonul 2026–2027.

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