FOTO Galeria Petrolului, omagiu pentru Marcel Catinca!

Lupii Galbeni nu îşi uită niciodată idolii. Suporterii Petrolului au demonstrat acest lucru şi astăzi, la reunirea lotului, când pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti au afişat un banner care omagia personalitatea fostului atacant Marcel Catinca, stins prematur din viaţă la numai 56 de ani."Săgeată blondă, prea devreme ne-ai părăsit/ Vei fi acum golgheter printre lupii din rai/ Acum sigur eşti pregătit!" este mesajul afişat de suporteri.Bannerul a fost afişat, după reunire, pe gardul Catedralei Sf Ioan Botezătorul, acolo unde este depus sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului fotbalist.Vă reamintim că Marcel Catinca a încetat din viaţă, marţi după amiaza, după ce s-a luptat ani de zile cu o boală incurabilă.Marcel Catinca (56 ani), cel care, timp de șase sezoane, între 1987 și 1993, a îmbrăcat tricoul „galben-albastru”, fiind unul dintre golgheterii echipei care ajungea să dispute dubla cu RSC Anderlecht în Cupa UEFA.Din 1993, el a plecat la FC Brașov, unde a jucat un singur meci! Apoi, a luat calea ligii secunde, la Dacia Unirea Brăila.Puțini știu faptul că blondul atacant a fost, la începuturile carierei, fundaș dreapta la Prahova Ploiești. El a fost adus la Petrolul ca fundaș, dar a fost reprofilat.Marcel Catinca a activat în ultimii ani în cadrul CSM Ploieşti, atât ca antrenor la grupele de juniori ale clubului, cât şi în departamentul de scouting al secţiei de fotbal. Cea mai mare performanţă ca antrenor în cadrul CSM Ploieşti a realizat-o în sezonul 2014-2015, atunci când echipa de juniori B1 a clubului a ajuns în semifinalele campionatului naţional, fiind eliminată de CS FC Dinamo Bucureşti. [gallery ids="67355,67356"]