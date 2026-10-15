Fraudă uriașă cu împrumuturi de la CAR-uri. Șase femei, reținute în Prahova

Polițiștii din județul Prahova au reținut șase femei suspectate că au obținut credite în valoare totală de aproximativ 1,9 milioane de lei, folosind documente falsificate. Împrumuturile ar fi fost contractate, cu sprijinul altor persoane, de la instituții de tip cooperativă de ajutor reciproc (CAR) din Ploiești și Câmpina. În acest dosar, miercuri au avut loc 27 de percheziții, iar peste 25 de persoane au fost duse la audieri.
Cele șase femei, cu vârste cuprinse între 34 și 58 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate într-un dosar care vizează infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune.
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, femeile ar fi contractat împrumuturi de la instituții de tip CAR din Ploiești și Câmpina, cu sprijinul altor persoane. Creditele ar fi fost obținute pe numele altor persoane, prin folosirea unor documente false.
Ce spune Poliția
Reprezentanții Poliției Județene Prahova au precizat că faptele cercetate au fost fost comise în perioada 2023-2026.
Prejudiciul total estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 1,9 milioane de lei.
27 de percheziții în mai multe localități din Prahova
Miercuri, polițiștii au efectuat 27 de percheziții în Ploiești, Câmpina, Breaza și Boldești-Scăeni, precum și în comunele Lipănești, Surani, Cărbunești, Gura Vitioarei, Provița de Jos, Fulga, Podenii Noi, Ariceștii Rahtivani, Bărcănești și Târgșorul Vechi. În urma acțiunilor, peste 25 de suspecți au fost duși la audieri în dosarul privind presupusa obținere frauduloasă de credite prin falsificarea documentelor.
Joi, cele șase femei urmează să fie prezentate procurorului, care va decide asupra dispunerii altor măsuri preventive.