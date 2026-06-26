PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan ca premier. Mutare-surpriză în lupta pentru Palatul Victoria

Negocierile pentru formarea noului Guvern continuă să fie marcate de neînțelegeri, iar apariția unui nou nume pentru funcția de prim-ministru arată că deblocarea situației este încă departe.
Conform surselor Realitatea PLUS, Partidul Național Liberal îl propune pe Siegfried Mureșan pentru conducerea viitorului Executiv, semnal care indică faptul că discuțiile dintre partidele parlamentare sunt departe de un consens.
În același timp, toate privirile sunt îndreptate către președintele Nicușor Dan, cel care urmează să decidă cine va primi mandatul pentru formarea noului Guvern, după consultările cu formațiunile politice.
PNL îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier
Informația privind susținerea lui Siegfried Mureșan pentru postul de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal este interpretată ca un nou episod al negocierilor dificile care au loc în această perioadă.
Apariția acestui nume este văzută ca un indiciu că blocajul politic nu a fost depășit, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a transmis încă de la început că partidele trebuie să ajungă la o înțelegere și să înainteze împreună o propunere pentru funcția de premier.
Nicușor Dan așteaptă o propunere susținută de majoritatea parlamentară
Șeful statului a precizat că nu își dorește să fie cel care impune numele viitorului prim-ministru. Rolul său este acela de a analiza variantele prezentate și de a desemna persoana care are cele mai mari șanse să formeze un Guvern sprijinit de o majoritate parlamentară. Nicușor Dan a declarat că mizează pe rațiunea formațiunilor politice capabile să construiască o majoritate stabilă și să susțină viitorul Executiv.
Mișcarea liberalilor este interpretată ca un semnal politic
Propunerea lansată de Partidul Național Liberal, formațiune condusă de Ilie Bolojan, este interpretată și din perspectiva strategiei interne a partidului. Această mișcare ar transmite faptul că Ilie Bolojan își dorește să rămână într-o formă sau alta în zona puterii. În spațiul public au existat inclusiv informații lansate de jurnaliști considerați apropiați de actuala conducere a PNL, potrivit cărora Bolojan ar putea continua să joace un rol important până în toamnă.
De altfel, și informația privind nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca propunere de premier din partea liberalilor a fost publicată în presa apropiată de aripa condusă de Ilie Bolojan.
Decizia finală îi aparține președintelui
În perioada următoare, atenția rămâne concentrată asupra deciziei pe care o va lua Nicușor Dan în încercarea de a debloca procesul de formare a noului Guvern.
Ziua este considerată una decisivă, fiind așteptată o poziție clară din partea tuturor partidelor implicate în negocieri.
Potrivit declarațiilor anterioare ale președintelui, obiectivul este ca până marți România să aibă un nou Guvern învestit.
În același timp, în actualul context politic este exclusă varianta ca Ilie Bolojan să mai ocupe funcția de prim-ministru.