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Politica· 2 min citire
Summitul NATO s-a încheiat. Principalele decizii ale liderilor Alianței – analiză de Ana Maria Păcuraru
Publicat9 iul. 2026, 07:25
Actualizat9 iul. 2026, 07:57
SursăRealitate Plus
Summitul NATO de la Ankara s-a încheiat! Liderii lumii s-au pus de acord cu privire la o serie de puncte ce vor fi respectate în următoarea perioadă, printre care răspunsul la amenințările imediate și împărțirea banilor pentru Ucraina. Au existat și tensiuni, în special legate de pretențiile lui Donald Trump, însă șeful NATO spune că membrii alianței sunt mai uniți ca niciodată. Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a realizat o analiză completă.
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