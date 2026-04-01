Accident aviatic grav în Crimeea: 29 de persoane au murit după ce un avion militar s-a prăbușit

Un avion de transport militar rusesc de tip An‑26 s-a prăbușit marți în Peninsula Crimeea anexată, provocând moartea tuturor celor 29 de persoane aflate la bord.

Un avion militar rusesc An‑26 s-a prăbușit după ce a survolat Peninsula Crimeea, iar contactul cu aeronava a fost pierdut luni, în jurul orei 18:00, ora Moscovei (15:00 GMT), potrivit agenției TASS.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că niciunul dintre cei 23 de pasageri și cei șase membri ai echipajului nu a supraviețuit.

Echipele de anchetă ale ministerului se află la locul tragediei și analizează resturile aeronavei. Primele informații transmise de TASS, citând surse oficiale, arată că nu au fost identificate urme ale unui impact extern asupra epavei. În acest moment, principala ipoteză luată în calcul este o defecțiune tehnică.

Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cauzele prăbușirii, în contextul în care Peninsula Crimeea rămâne o zonă cu activitate militară intensă.