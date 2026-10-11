Accidente off-road în Munții Baiului și Ciucaș. Două persoane au ajuns la spital

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:48

Două accidente soldate cu rănirea unor turiști au avut loc sâmbătă, în Munții Baiului și Munții Ciucaș. În ambele cazuri, a fost solicitat sprijinul Salvamont pentru recuperarea victimelor.

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