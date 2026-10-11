Accidente off-road în Munții Baiului și Ciucaș. Două persoane au ajuns la spital

Două accidente soldate cu rănirea unor turiști au avut loc sâmbătă, în Munții Baiului și Munții Ciucaș. În ambele cazuri, a fost solicitat sprijinul Salvamont pentru recuperarea victimelor.
„În Masivul Ciucaș, la granița cu județul Buzău, un motociclist enduro a căzut, suferind o fractură de tibie. Am solicitat intervenția elicopterului de la POA Brașov, care a preluat pacientul”, a anunțat Salvamont Prahova, sâmbătă după-amiază.
Câteva ore mai târziu, salvatorii montani au avut o nouă intervenție, de această dată pentru acordarea primului ajutor medical și evacuarea a doi turiști care s-au răsturnat cu ATV-ul în Munții Baiului. O femeie a suferit leziuni mai grave și a fost predată unui echipaj de la Ambulanță, care a transportat-o la spital.
„Atragem atentia asupra responsabilității persoanelor care închiriază asemenea mijloace de transport, cât si a turiștilor fără experiență în conducerea acestora, care dornici de senzații tari, își pot pune viața în pericol”, au transmis salvamontiștii formației Prahova, în urma intervențiilor la cele două accidente off-road de sâmbătă.