Anca Alexandrescu: „Dăm 200 de milioane de euro pe drone ucrainene. 600 de milioane de euro pe vaccinurile Pfizer!”

„Nu a fost o păcăleală de 1 aprilie. Emisia realității chiar a fost întreruptă din nou pentru trei ore".

Și da, în ultimul an am primit amenzi de un milion 150 de mii de lei, adică peste 200 de mii de euro. De ce? Pentru că am îndrăznit să rămânem drepți. Am îndrăznit să rămânem alături de Călin Georgescu, alături de George Simion, de AUR, de fapt, să rămânem alături de cei peste 5 milioane 200 și ceva de mii de oameni.

Sunt convinsă că acum suntem și mai mulți ca număr. Asta este pedeapsa pentru că spunem adevărul. Credeți că ne pot opri din acest drum? Niciodată. Astăzi, de 1 aprilie, cei care vă păcălesc în fiecare zi cu minciunile, cu linșajul la care sunteți supuși de un an și ceva, au primit exact ceea ce meritau.

Adică le-a explodat adevărul în față. După ce au mințit cu nerușinare că sunt percheziții aici, că se fură, că se cară documente, că se fac tot felul de investigații. Astăzi a venit ANAF-ul la sediul Realității. Dar a venit ca să ne înmâneze procesul verbal prin care constată că firma care deține Realitatea Plus, după ce a fost controlată pe ultimul an, dacă respectă prevederile fiscale și legislația fiscală și să ne spună, să spună tuturor că Realitatea Plus nu are nicio datorie, zero. Și-a plătit toate obligațiile fiscale. Mai mult dat, a plătit și cei 150.000 de lei, aceste amenzi. Le-am contestat pe toate în instanță, dar legea ne obligă să le plătim.

Așa este făcută legea. Acesta este adevărul. Am spus că adevărul iese la suprafață și că nu trebuie să vă mai lăsați păcăliți de cei care joacă, de fapt, pentru putere și cu puterea.

Se văd lucrurile acestea în fiecare zi, pentru că văd aceleași teorii, aceleași știri, aceleași expresii, aceleași narative la toate televiziunile și site-urile puterii. Identic, unul la unul. Ne rezervăm dreptul să-i dăm în judecată, bineînțeles, pe cei care fac asta de un an și ceva. V-am spus că Dumnezeu nu lasă nimic neplătit pe lumea asta? Astăzi, Gigi Becali, cel care participă la acest linșaj mediatic într-un mod inadmisibil, josnic, cel care când se dădea un om al credinței, un om al lui Dumnezeu, a primit răsplata.

Curtea Constituțională a decis că este interzis definitiv și irevocabil să mai folosească vreodată numele Steaua București.

Mai mult de atât. Această decizie are impact și asupra procesului civil pe care cei de la Clubul Armatei îl au împotriva lui George Becali și este pasibil de o plată de 37 de milioane de euro către statul român, până la urmă.

Probabil că pentru asta s-a vândut, fiindcă are aceste procese. Dar Dumnezeu, e sus și le așază pe toate. Așa cum s-a întâmplat și astăzi, după un șir lung de minciuni, iată că a ieșit adevărul la suprafață. Și când o să tragem linia, o să vedeți că noi am fost cei care întotdeauna am spus adevărul.

Am văzut astăzi diverși tiktokeri... că mă uit. Unii se lăudau că la ei făceam referire în editorialul meu. Nu. Nu vă bucurați... că nu. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru audiență și pentru faptul că faceți sinteza. Chiar dacă mă jigniți, chiar dacă vorbiți urât, să știți că și propaganda negativă este bună.

Adică, vă mulțumesc pentru reclamă. Eram un domn astăzi care s-a întors la 180 de grade, nici nu contează cine este, care spunea toți sunteți la fel. Se justifică Alexandreasca că nu e cu sistemul.

Nu, nu m-am justificat. Pur și simplu am făcut o afirmație. Spunând că dacă eram cu sistemul, astăzi eram primar general. Nefiind... sistemul a decis ca Băluță să rămână deocamdată la Sectorul 4. Deocamdată. Nu vă faceți gânduri, nu ajunge primar general.

Și Ciucu să fie primar. Bine, ei doi sunt prieteni, Ciucu cu Băluță, și o să și vedeți mâine la vot în Consiliul General că vor lăsa pe drumuri niște oameni care lucrează de peste 20 de ani în instituțiile primăriei ca să poată să-și aducă ei pilele politice .

Nici vorbă de economie, nici vorbă de eficientizare. Astăzi mi-au scris oamenii de acolo că primăria, de exemplu, sediul primăriei, nu are autorizație de incendii și desființează toate posturile de pompieri. Vă dați seama până unde au ajuns?

Mergem mai departe pentru că nu asta vă interesează pe dumneavoastră. Vă interesează unde vi se duc banii. Nu, nu, nu, nu. Am văzut, toată lumea mi-a trimis toți postările mizerabile ale unui personaj certat cu legea pe care nu vreau să-l comentez.

Nici nu-mi pierd vremea, dacă ați ajuns să vă luați de soțul meu, de copiii mei, înseamnă că vă deranjez grav de tot.

Cred că pe dumneavoastră vă interesează de fapt unde se duc banii dumneavoastră. Și cei care mă critică pe mine, cum că m-aș lăfăi în lux, eu n-am ascuns niciodată nimic. Am spus clar, nu sunt un om sărac, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, de asta îmi și permit să fac foarte multe lucruri și să-mi ocup o parte din timp pentru a încerca să fac lucruri bune, nu ce vedeți voi aici la televizor.

Multe alte lucruri despre care nu se știe și nici nu se va ști vreodată, pentru că alea sunt pentru sufletul meu.

Acolo e ok, nu? E ok. N-am decontat niciun leu din campania electorală. Zero! Credeți că nu puteam să procedez și eu la fel. Mulți au făcut lucrul ăsta să se îmbogățească în campania electorală. Nu mă interesează lucrul acesta. Totul este transparent. Dar banii dumneavoastră se duc, iată, astăzi în cei 600 de milioane de euro pe care România a trebuit să-i plătească pentru vaccinurile achiziționate de USR și PNL.

Ăștia care strigă astăzi, l-am văzut pe milogul Bolojan, milogul Bolojan, așa am să-i spun de-acum, când spune: Vai, dacă plec eu de la guvern nu o să mai funcționeze guvernul în parametri maximi eficienți. Nu o să fie bine. Nu e bine să plece guvernul.

Ba da, e bine să plece. Este ultima șansă pe care o mai avem să scăpăm de ei și de ăia de la Bruxelles și de ăștia de la București. Nu există altă șansă. Banii dumneavoastră se duc, iată, aflăm astăzi, 400 de milioane de euro pentru niște drone care au fost plătite în 2022 și care n-au mai ajuns niciodată în România. De unde aflăm?

De la Londra, pentru că acolo s-a pornit o anchetă de proporții să se vadă ce s-a întâmplat cu aceste drone care au fost plătite, dar n-au fost niciodată livrate la București. E liniște. Nimeni nu vorbește despre asta. Aflăm însă că mai dăm încă 200 de milioane de euro pe drone unor firme ucrainene. Cred că asta vă interesează pe dumneavoastră? Unde se duc acești bani? Și cred că vă interesează că de la ANAF, de exemplu, au dispărut 200 de mașini confiscate.

Pur și simplu s-au evaporat. Dom\"le, înțelegeți? 200 de mașini confiscate s-au evaporat. Cred că pe dumneavoastră vă interesează, de exemplu, că la Televiziunea Română, care este o gaură neagră de ani de zile, unde sunt mii de angajați, o televiziune care nu face altceva de ani de zile decât să facă jocurile politice cu mici excepții, pentru că au fost și mandate ale unor directori care au fost corecți și echilibrați și dau aici exemplul doamnei Doina Gradea. Această televiziune care este o gaură neagră cu mii de angajați, care este plătită din banii dumneavoastră, își permite să aibă un card de protocol la cabinetul directorului general încă de pe vremea domnului Turturică.

Să comande burgeri și mâncare vietnameză pentru... cică domnii din Consiliul de Administrație și pentru protocol. O fi legal, dar e imoral. I-am spus astăzi și doamnei Săftoiu acest lucru. Zice, 10 milioane sunt mulți? Nu doamna Săftoiu, nu sunt mulți, dar e imoral. În condițiile în care aveți un salariu de 8.000 de euro. Și da, am înțeles că domnul Turturică a făcut lucrul acesta, mărindu-și coeficientul și înțeleg că ar fi putut să-și facă 100.000 de lei, că așa-i permite legea.

Este imoral să mai aveți și un card de protocol în condițiile în care în România sunt oameni care mor de foame. Sunt convinsă că vă interesează unde se duc banii dumneavoastră.

A venit Ilie Bolojan într-un alt podcast, că acum mai nou se duce pe la toate podcasturile, la prieteni, bineînțeles. Vine și spune, nu sunt bani în spitale. Din banii majorității spitalelor, banii se duc în cea mai mare parte pe salariile medicilor, spune Ilie Bolojan, primul ministru al României.

Zice, rămân prea puțini bani pentru tratamente și pentru pacienți. Păi cine face Bolojan, aceste bugete? Cine dă banii? Știe o țară întreagă că sistemul de sănătate este subfinanțat de ani de zile. Dar vine Bolojan și spune, de multe ori... salariile medicilor sunt disproporționate față de ceea ce fac... serios? Adică vreți să plece din nou medicii din România după ce a fost stopat cât de cât exodul de medici? Acum vă gândiți să-i sancționați pe medici? Uite, am vorbit cu un medic înainte să vin la emisiune.

Mi-a spus, luna asta am avut 132 de operații. Ce, Bolojan, ți se pare puțin? Vin-o tu și operează! Dacă ți se pare puțin. Nu a mai rămas nicio categorie în România care să nu sufere de ura lui Bolojan. Cât despre Nicușor Dan, e bine, mersi cu cele 12 milioane în buzunar, cu o campanie deșănțată de PR pentru partenera Mirabela Grădinaru, care este împinsă și scoasă în față ca să nu se mai vadă defectele lui Nicușor Dan, ca să fiu elegantă. Și să se compenseze prostiile pe care le face. N-am nimic cu doamna, dimpotrivă. Dar aș vrea totuși să știu, domnule Nicușor Dan, pe ce bani se fac toate aceste acțiuni pentru partenera dumneavoastră, ca să nu-i spun concubină.

Sunt elegantă, îi spun partenera. Am solicitări trimise la Palatul Cotroceni de peste două luni și nu răspundeți la ele. De ce, domnule Nicușor Dan, a spus că o să fiți transparent, că nu o să fiți ca cei dinainte, o să fie totul la vedere? O să veniți cu raportul despre anularea alegerilor? A trecut timpul.

Mai e un pic și se face un an de când sunteți președinte ilegitim într-o țară în care s-a dat lovitură de stat. N-am spus-o eu, a spus-o un fost candidat la prezidențiale, Elena Lasconi și Ludovic Orban... Apropo de Ludovic Orban. Păi, măi, băieți, cine a comandat vaccinurile fără număr? Nu cumva Ludovic Orban și domnul Vlăduț Voiculescu de la USR? Am văzut că se întrebau astăzi niște domni. Dom\"le, zice, iauzi, din 10 lei cheltuiți, doar un leu s-a dus la investiții. Unde i-a dus Ciolacu? În datoriile făcute de domnul Ciucă, care iată a dat sute de milioane pe armament, care nici măcar n-a venit în România, n-a fost livrat.

Și în datoriile pe care le-a făcut Orban în timpul pandemiei. Miliarde peste miliarde cheltuite. Departe de mine să-i iau apărarea lui Ciolacu. Dar, haideți să ne uităm în spate, că ăștia care astăzi dau lecții și vorbesc despre datorii, sunt exact cei care au fost și ei membri în partidele astea, PNL și USR, care au făcut aceste datorii.

Și unde suntem astăzi? În situația în care mii de oameni sunt dați afară, nu-și primesc salariile, sunt lăsați pe drumuri, li se spune să îngroașe rândurile diasporei, după ce s-a tăiat fără limită tot. Copii, mămici, pensionari, persoane cu dizabilități. Spunându-se că trebuie să facem un sacrificiu. Am auzit-o astăzi pe doamna Gheorghiu, cea care își lua salariul de mii de euro din bănuții pe care îi donăm.

Asociația care a făcut spitalul de copii ...donez și astăzi. A zis că trebuie să facem un efort, să facem economie, să mai mergem pe jos, să nu consumăm atât de mult. Marș tuturor celor care ne spuneți de ani de zile că tot noi trebuie să facem economii. Faceți voi! Românii au făcut destul. Vin astăzi cei de la Bruxelles care vă susțin și pe care îi pupați în dos în fiecare zi.... Vai să nu se supere cei de la Bruxelles. Nu putem să-i… Să se supere! Să se supere pentru că poporul român nu mai poate! A ajuns la o limită. Dă pe din afară. Vreți să vină să vă ia cu coasele? Unde vă este umanitatea? Unde vă este sufletul? Nu mai sunteți oameni?

În fiecare săptămână mii de oameni vin în stradă și nimeni nu-i bagă în seamă. Îmi este rușine de oamenii care vin aici la mine la Realitatea și nu pot să abordez toate subiectele pe care le au. Cu diverse probleme, cu pensii calculate incorect, cu terenuri furate, nu știu cum să fac să adun toate aceste cazuri. Sunt nenumărate cazuri de terenuri furate, de păduri furate. Am avut în ultima săptămână doi sau trei care m-au sunat pentru astfel de lucruri. Încerc să le citesc, încerc împreună cu colegii mei să vedem toate aceste subiecte. Mame care sunt hătuite și statul nu face nimic pentru ele. Copii abuzați. Unde este statul? Unde sunteți voi? Iar cei care vă puneți baza în ambasadorul american, noul ambasador american, vă dau o veste proastă.

Dincolo de faptul că am văzut evenimentul la care am ....văzut ...toți s-au lăudat că au participat la ceremonia sau, mă rog, petrecerea de bun venit a ambasadorilor. Nu știu că au fost zece mii de petreceri, m-am plictisit de câte petreceri au dat în cinstea lui.

Am văzut că a început iarăși traseul pe la ministere. Prima vizită a ambasadorului american la Ministrul Justiției. Bă, ce treabă are mă ambasadorul american să meargă la Ministrul Justiției? Știe ce trebuie să-și facă poze și să spună că fost? De ce? Ce caută? Ce caută? Nu vă mai puneți poze cu ambasadori americani. Nu vă mai puneți poze cu ambasadori. Ambasadorii noștri nu sunt primiți nici la ușa instituțiilor, nu în birourile miniștrilor. Și noi nu mai știm cum să... voi, adică nu mai știți cum să stați în genunchi în fața lor.

Am văzut un interviu dat de domnul ambasador la Agerpress. Agenția Națională de Presă. Și-l întreabă. Cum e cu anularea alegerilor? Știți care a fost răspunsul? N-a lăsat să se înțeleagă nici așa, nici așa. A dat un mesaj d-ăsta diplomatic, așa, că știți, după alegeri, domnul Trump l-a sunat pe domnul Nicușor Dan, dar pentru noi e importantă libertatea de exprimare politică.

Bă, nu începeți cu vrăjeli din astea. Nu începeți cu vrăjeli din astea, că nu mai țin la poporul român. Ceea ce vreau să vă spun este... Că suntem pe cont propriu, mai rău ca niciodată. Vin de la Bruxelles tot mai clare semnale că va fi mai rău ca în pandemie, că vor fi restricții. Și tot noi vom plăti absolut tot. L-am auzit pe Chirițoiu. Domnule, eu am o propunere. Nu vreau să se mai numească Consiliul Concurenței. O să se numească Chirițoiul Concurenței. Bă, nu mai pleacă de acolo, este de o viață este acolo. Îl cunosc. Bogdan, pleacă mă de acolo! Gata.. Dom\"le, am constatat că nu e nicio problemă cu prețurile. Sunt mai mici ca în alte țări. Bă, nu vă e așa puțină rușine când arătăm în fiecare seară că avem cele mai mari prețuri în condițiile în care avem resurse. Nu mai avem producție că au înjumătățit-o ăștia.

Bă, mi-a arătat astăzi prietenul nostru Alin Stanciu. Bă, în țările nordice au înjumătățit TVA-ul la alimente, care oricum era 12%, de azi l-au făcut 6%. Au scăzut taxele, TVA-ul la carburanți, o grămadă de măsuri.

Mai mult de atât, pentru familiile sărace, dau și un ajutor de 400 de euro pe lună. Nu, nu sunt pomeni! Cum spun ăștia că s-au băgat și s-au plătit banii pe pomeni. Nu! Sunt banii pe care pensionarii, mămicile, copiii meritau. Oamenii ăștia în vârstă au construit țara asta pe care voi o distrugeți de 36 de ani.

Cum să mai facă femeile, copiii, când voi le luați toate drepturile, le puneți toate piedicile posibile? Cum să se dezvolte copiii ăștia când voi le dați 200 și ceva de lei pe lună și străinilor le-ați dat luni de zile mii de lei? Cum să mai supraviețuiască țara asta când închideți totul pe bandă, închideți termocentrale, opriți toate centralele pe cărbune?

Iată, tocmai astăzi Italia a anunțat că cere... că-și prelungește toate capacitățile pe cărbune până în 2038. Numai madam Gheorghiu vine astăzi și spune, nu putem, domn\"e, sunt obligații, le avem la Bruxelles, se supără Bruxelles-ul, ne-am angajat și strângem din dinți și asta este. Plecați acasă toți! Nu înțelegeți că lumea nu vă mai vrea?

Îmi scriu zilnic sute, mii de oameni! Nu îi mai vrem! Spuneți-le că vrem să plece acasă! Asta îmi spun oamenii. De-asta sunt turbați când arătăm adevărul, când arătăm strigătul oamenilor.

De-asta sunt turbați. Îi anunț pe cei care mă urmăresc pe stradă, care îi plătesc pe unii și pe alții să îmi facă tot felul de provocări de chei și mie și soțului meu, și nu mă veți opri. Când se face vremea frumoasă acum, trece Paștele și încep iarăși trasee prin București. Uite așa, încep cu Sectorul 4, cu Băluță. De la el încep.”