Bărbat din Prahova, condamnat la închisoare pe viață după ce și-a bătut iubita și a trecut cu mașina peste ea

Tribunalul Prahova a stabilit și plata unor daune morale de 135.000 de euro către familia victimei. Sentința nu este definitivă.
Un bărbat din județul Prahova a fost condamnat miercuri, 14 octombrie 2026, la închisoare pe viață pentru uciderea femeii cu care avea o relație.
Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2025, acesta a urmărit-o cu mașina în localitatea Baba Ana, a lovit-o cu pumnii și picioarele, apoi a trecut cu autoturismul peste corpul ei.
Femeia a fost urmărită în timp ce mergea cu bicicleta
Crima a avut loc în dimineața zilei de 2 septembrie 2025, pe un drum public din comuna Baba Ana. Victima, o femeie în vârstă de 57 de ani, se deplasa cu bicicleta spre orașul Mizil, când bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a început să o urmărească la volanul unui Volkswagen Tiguan.
Potrivit procurorilor, acesta ar fi amenințat-o că o omoară, după care se sinucide. Când femeia a abandonat bicicleta și a încercat să fugă, bărbatul ar fi acroșat-o cu mașina.
A bătut-o, apoi a trecut cu mașina peste ea
Conform informațiilor din anchetă, după ce victima a căzut la pământ, agresorul a lovit-o în mod repetat cu pumnii și picioarele, în special în zona capului și a trunchiului.
Ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou la volan și ar fi trecut cu roțile autoturismului peste corpul femeii, care era inconștientă. Bărbatul a părăsit apoi locul faptei.
Victima a fost transportată la spital, însă a murit în aceeași seară, din cauza leziunilor suferite. Procurorii au stabilit că între agresiune și deces a existat o legătură directă.
Tribunalul Prahova a decis închisoare pe viață
Tribunalul Prahova l-a condamnat pe bărbat la detențiune pe viață pentru omor calificat, faptă comisă cu premeditare și cruzimi. Instanța a stabilit, de asemenea, că familia victimei trebuie să primească despăgubiri morale în valoare totală de 135.000 de euro, sumă care urmează să fie achitată de o societate de asigurări.
Hotărârea pronunțată miercuri nu este definitivă și poate fi contestată potrivit procedurilor legale.
Agresorul a fost identificat după comiterea crimei
După atac, bărbatul a fost identificat și prins de polițiști. Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori la momentul respectiv, acesta a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru îngrijiri medicale, existând indicii că ar fi ingerat intenționat substanțe toxice.
În urma cercetărilor, procurorii au formulat acuzații de omor calificat, cu premeditare și cruzimi. Inspectoratul de Poliție Prahova precizase atunci că nu existaseră sesizări anterioare privind posibile acte de violență fizică sau verbală între cei doi.
Condamnarea pronunțată de Tribunalul Prahova reprezintă o decizie în primă instanță, iar dosarul poate continua în căile de atac prevăzute de lege.