Bărbat și femeie, găsiți morți într-o mașină răsturnată în Săcele

Un bărbat de 80 de ani și o femeie de 78 de ani au fost găsiți vineri, 9 octombrie, decedați într-un autoturism răsturnat pe un drum forestier din apropierea DJ102I Săcele–Valea Doftanei. Cei doi plecaseră marți, 6 octombrie, de acasă pentru o plimbare.
Poliția Municipiului Săcele a fost sesizată vineri, în jurul orei 13:00, cu privire la prezența unui autoturism răsturnat pe un drum forestier situat în apropierea drumului județean DJ102I, care leagă Săcele de Valea Doftanei.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, în interiorul vehiculului se aflau două persoane fără semne vitale. O echipă operativă a confirmat la fața locului decesul unui bărbat de 80 de ani și al unei femei de 78 de ani.
Verificările inițiale ale polițiștilor au arătat că soții plecaseră marți, 6 octombrie, de la domiciliul lor din Săcele, cu intenția de a face o plimbare cu mașina. Aceștia nu le-ar fi comunicat rudelor zona în care intenționau să ajungă.
Familia a sesizat autoritățile joi seara, 8 octombrie, cu privire la dispariția celor doi. A doua zi, autoturismul a fost localizat răsturnat pe drumul forestier.
Corpurile au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Brașov pentru efectuarea necropsiilor și stabilirea cauzelor deceselor. Momentan, nu se cunoaște momentul exact al răsturnării mașinii, nici circumstanțele în care cei doi au decedat.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.