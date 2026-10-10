Bărbat și femeie, găsiți morți într-o mașină răsturnată în Săcele

Publicat 10 oct. 2026, 09:34 Sursă observatorulph

Un bărbat de 80 de ani și o femeie de 78 de ani au fost găsiți vineri, 9 octombrie, decedați într-un autoturism răsturnat pe un drum forestier din apropierea DJ102I Săcele–Valea Doftanei. Cei doi plecaseră marți, 6 octombrie, de acasă pentru o plimbare.

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