Criză de apă în Prahova: alimentarea oprită în Plopeni și alte localități din zonă

Compania Exploatare Sistem Zonal Prahova a anunțat că a întrerupt, duminică dimineață, furnizarea apei potabile în zona orașului Plopeni, din cauza unei avarii la stația de tratare a apei Vălenii de Munte, măsura urmând să fie menținută timp de 48 de ore.

„Vă informăm în data de 05.04.2026, ora 08:00, din cauza unei avarii apărute la conducta de aducţiune STA Văleni - N.H. Movila Vulpii în oraşul Plopeni, zona de subtraversare Cosminele, am fost nevoiţi să întrerupem alimentarea cu apă potabilă pe tronsonul Dumbrăveşti - N.H. Movila Vulpii (sursa S.T.A. Vălenii de Munte), pentru o perioadă estimată de 48 de ore. Echipele noastră lucrează fără întrerupere pentru remedierea situaţiei. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă ţinem la curent cu evoluaţia lucrărilor”, se arată într-o informare postată online de reprezentanții Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova , companie aflată în centrul mai multor controverse.

Contactaţi telefonic, reprezentanţii companiei au refuzat să specifice, pentru News.ro care sunt localităţile afectate, subliniind că informaţiile de interes public au fost postate deja pe Facebook.

Surse din administraţie au declarat pentru News.ro că afectate sunt localităţile Plopeni, Găgeni o parte din oraşul Băicoi.

Exploatare sistem zonal Prahova este una dintre entităţile implicate în criza apei potabile de la finalul anului trecut, când peste 100.000 de consumatori din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă, după ce turbiditatea din barajul Paltinu a crescut, iar apa nu a mai putut fi tratată pentrun a fi furnizată populaţiei şi instituţiilor. La acel moment, activitatea mai multor spitale a fost afectată de lipsa apei potabile.