Despăgubiri pentru secetă: aproape 54.000 de fermieri vor primi bani până la finalul anului
Secetă România / Profimedia
Veste pentru aproape 54.000 de fermieri: APIA plătește despăgubirile pentru secetă până la finalul anului. Câți bani vor primi
Aproape 54.000 de fermieri din România vor primi despăgubiri pentru culturile agricole afectate de seceta pedologică din 2025. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026. Cu toate acestea, suma pe care o vor încasa agricultorii va fi mai mică decât cea stabilită inițial, deoarece valoarea totală a solicitărilor depășește bugetul alocat programului.
Potrivit datelor centralizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), au fost înregistrate 53.930 de cereri de sprijin financiar. Suprafața agricolă afectată de secetă pentru care s-au solicitat despăgubiri este de aproximativ 716.895 de hectare.
Bugetul total pus la dispoziție de autorități se ridică la 155,36 milioane de lei, în timp ce valoarea cumulată a ajutoarelor solicitate de fermieri ajunge la aproximativ 248 de milioane de lei.
De ce vor primi fermierii despăgubiri mai mici pentru fiecare hectar
Reducerea ajutorului financiar este determinată de diferența dintre suma solicitată de agricultori și bugetul disponibil pentru această schemă de sprijin.
Inițial, cuantumul maxim al despăgubirilor a fost stabilit la 333 de lei pentru fiecare hectar afectat în proporție de 90% până la 100%. Pentru culturile cu un grad de calamitate cuprins între 30% și 90%, ajutorul urma să fie diminuat proporțional cu nivelul pagubelor.
Întrucât totalul sumelor solicitate depășește plafonul bugetar aprobat, Ministerul Agriculturii va aplica o reducere proporțională tuturor beneficiarilor.
Mai exact, autoritățile vor stabili un coeficient de reducere liniară, care va fi aplicat sumelor cuvenite fiecărui fermier. Valoarea exactă a acestui coeficient urmează să fie comunicată după finalizarea centralizării cererilor și a verificărilor privind eligibilitatea beneficiarilor.
Prin urmare, cei 333 de lei pe hectar reprezintă cuantumul maxim stabilit inițial, nu suma garantată pe care o va încasa fiecare agricultor.
Când intră despăgubirile pentru secetă în conturile fermierilor
Ministerul Agriculturii a transmis că plățile trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026.
În prezent, structurile teritoriale ale APIA efectuează ultimele verificări administrative pentru stabilirea fermierilor eligibili și a sumelor care urmează să fie autorizate la plată.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că instituțiile implicate au intrat în etapa finală a procedurilor, astfel încât banii să ajungă în conturile beneficiarilor până la sfârșitul anului.
Oficialul a explicat că mecanismul de calcul al despăgubirilor a fost modificat pentru a elimina prevederile care îi dezavantajau pe agricultori.
Ce culturi agricole primesc despăgubiri de la APIA
Schema de sprijin financiar se adresează producătorilor agricoli care au înregistrat pierderi la culturile de porumb și floarea-soarelui, afectate de seceta pedologică din 2025.
Pentru a beneficia de despăgubiri, culturile trebuie să fi fost afectate în proporție de minimum 30% și maximum 100%.
Ajutorul financiar este acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 751/2026, modificată ulterior prin HG nr. 950/2026.
Calculul sumelor se face în funcție de suprafața determinată de APIA în urma controalelor administrative și de gradul de afectare consemnat în documentele oficiale de constatare a pagubelor.
Astfel, nu doar suprafața declarată de agricultor este luată în considerare, ci și cea confirmată prin verificările efectuate de autorități.
Aproape 250 de milioane de lei solicitate, dar numai 155 de milioane disponibile
Diferența dintre valoarea totală a cererilor și bugetul aprobat explică de ce despăgubirile vor fi diminuate.
Situația centralizată la nivel național arată astfel:
Număr de fermieri care au solicitat sprijin: 53.930;
Suprafață calamitată: 716.894,72 hectare;
Suprafață determinată de APIA: 865.991,52 hectare;
Buget total disponibil: 155.361.520 de lei;
Valoarea totală a ajutoarelor solicitate: aproximativ 248 de milioane de lei;
Cuantum maxim inițial: 333 de lei/hectar.
Practic, suma solicitată de agricultori este cu aproximativ 92,7 milioane de lei mai mare decât fondurile disponibile.
Această diferență obligă autoritățile să ajusteze cuantumul despăgubirilor, astfel încât bugetul alocat să poată acoperi toți beneficiarii eligibili.
Fermierii așteaptă plata despăgubirilor până la sfârșitul anului
Pentru agricultorii care au înregistrat pierderi importante din cauza secetei, despăgubirile reprezintă un sprijin financiar necesar pentru continuarea activității agricole.
Reducerea sumelor acordate pe hectar vine însă într-un moment dificil pentru sectorul vegetal, în condițiile în care cheltuielile cu semințele, îngrășămintele, combustibilul și lucrările agricole continuă să pună presiune asupra bugetelor fermelor.
Autoritățile promit finalizarea plăților până la 31 decembrie 2026. Rămâne de stabilit care va fi valoarea finală a ajutorului după aplicarea coeficientului de reducere și încheierea tuturor verificărilor APIA.
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