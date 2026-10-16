Elena Udrea și Ion Cristoiu, într-o nouă ediție „Arhitectura Puterii”, la Realitatea PLUS. Ce subiecte vor fi dezbătute

Publicat 16 oct. 2026, 20:36 Actualizat 16 oct. 2026, 21:43 Sursă realitatea.net

Elena Udrea și Ion Cristoiu revin mâine seară, de la ora 19:00, la Realitatea Plus, într-o nouă ediție a emisiunii „Arhitectura Puterii”, dedicată tensiunilor din PNL după eșecul politic al lui Ilie Bolojan, scenariilor privind viitorul său la conducerea partidului și jocurilor de culise de pe scena politică.

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