Guvernul amână adoptarea OUG pentru criza carburanților. Modificări de ultimă oră după discuțiile cu partenerii sociali

Sursă: realitatea.net

Executivul se reunește mâine în ședință ordinară pentru a aproba mult așteptata Ordonanță de Urgență menită să combată efectele crizei carburanților.

Deși documentul se afla pe circuitul de avizare încă de ieri, discuțiile tensionate de astăzi din cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au dus la o reformulare a proiectului, Ministerul Finanțelor lucrând în prezent la o variantă actualizată.

Modificări de ultim moment pe circuitul de avizare

Versiunea care a ajuns astăzi pe masa Consiliului Economic și Social (CES) prezintă diferențe semnificative față de forma trimisă inițial. Această dinamică indică faptul că autoritățile încearcă să ajusteze mecanismele de intervenție în funcție de semnalele primite de la sindicate și patronate, astfel încât impactul fiscal și beneficiile pentru consumatori să fie echilibrate.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor urmează să anunțe oficial în cursul acestei seri setul final de modificări operate. Acestea vizează, cel mai probabil, detaliile tehnice privind subvenționarea sau plafonarea prețurilor, puncte care au generat cele mai multe dezbateri în spațiul public și în rândul partenerilor de dialog social.

O cursă contra cronometru înainte de ședința de mâine

Adoptarea actului normativ în ședința de mâine este considerată esențială pentru a stopa specula și a oferi predictibilitate pieței energetice. Totuși, schimbarea formei proiectului chiar în ajunul adoptării arată complexitatea măsurilor economice propuse. Guvernul mizează pe faptul că noile modificări vor asigura o trecere mai lină prin procesul de implementare, evitând eventuale blocaje în sectorul distribuției de combustibil.

Odată publicată varianta finală de către Ministerul Finanțelor, va deveni clar dacă noile prevederi se vor aplica imediat sau dacă vor exista perioade de tranziție pentru operatorii economici din domeniu.

ORDONANȚA DE URGENȚĂ CARE A AJUNS LA CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei

Având în vedere conjunctura actuală, caracterizată de volatilitatea și creșterea constantă a cotațiilor internaționale ale țițeiului și produselor petroliere, în special la motorină, ceea ce duce la creșterea prețurilor la pompă în România,

întrucât evenimentele din Orientul Mijlociu au avut repercusiuni majore asupra pieței petroliere globale, în special în ceea ce privește cotațiile internaționale ale țițeiului și a motorinei, care s-au majorat până în prezent cu cel puțin 25-50% față de începutul lunii februarie 2026, iar creșterea cotațiilor pune presiuni majore pe piața petrolieră din România, care depinde de importuri de țiței în proporție de cca 75%,

deoarece, creșterea amplă a prețurilor acesteia în perioada recentă pe plan european este de natură să se răsfrângă mai devreme sau mai târziu asupra dinamicii prețurilor de consum, majorarea generalizată a ratelor inflației la nivel comunitar reprezentând o preocupare generală,

ținând cont de actualul context energetic european, îngrijorările referitoare la securitatea aprovizionării cu țiței, produse petroliere și gaze naturale, precum și la gradul de suportabilitate al clienților finali în raport cu nivelurile de preț existente pe piață, au determinat autoritățile competente să identifice soluțiile adecvate pentru stabilizarea sectorului petrolier, atât în privința surselor de aprovizionare cât și în privința prețurilor,

în considerarea faptului că aceste evoluții au determinat presiuni crescute asupra lanțurilor de aprovizionare, inclusiv în ceea ce privește integrarea biocarburanților în carburanții fosili, în condițiile în care respectarea obligațiilor prevăzute de Directiva (UE) nr 2018/2001 modificata si completata de Directiva (UE) nr. 2023/2413, transpusa în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a combustibililor lichizi și gazoși, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea evitării unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfășoară activități în domeniul comerțului și transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea în viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultății privind plata la termen a obligațiilor fiscale datorat,

pentru evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne,

luând în considerare că, în contextul economic și geopolitic actual, pentru a preîntâmpina eventuale creșteri nejustificate ale prețurilor produselor petroliere, esențiale atât pentru activitățile economice, cât și pentru siguranța și protecția consumatorilor, este necesară o acțiune imediată,

deși, în mod normal, economia de piață se bazează pe interacțiunea dintre cerere și ofertă, care determină prețurile produselor petroliere, în situația actuală, pe fondul creșterilor cotațiilor internaționale ale țițeiului și produselor petroliere, este necesar ca statul să intervină pentru a asigura buna funcționare a economiei, în interesul cetățenilor săi,

luând în considerare faptul că elementele descrise mai sus constituie împrejurări extraordinare care, în contextul prezentat, impun intervenția legislativă urgentă, în lipsa acesteia existând riscul afectării bunei funcționări a pieței petroliere, este necesar ca acțiunile speculative să fie combătute prin măsurile cuprinse prin legislația în vigoare,

având în vedere faptul că specula ale țițeiului și produselor petroliere poate contribui, prin amploare și consecințe, la degradarea vieții economice și a bunăstării cetățenilor,

pentru buna funcționare a pieței petroliere și pentru prevenirea și stoparea unor posibile tendințe de speculă,

ținând seama de necesitatea instituirii unui mecanism obiectiv, transparent și gradual de intervenție fiscală, menit să atenueze impactul creșterilor de preț asupra economiei și asupra consumatorilor finali,

Având în vedere că în urma determinării de către Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale ”TRANSGAZ” S.A., în calitate de Operator de Transport și Sistem, a cantităților totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii/PET client direct, pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim şi a necesarului de consum CC şi pentru încălzirea populaţiei, s-a constatat lipsa unor norme privind mecanismul de repartizare a cantităților de gaze naturale, inclusiv în ceea ce privește defalcarea cantităților pe categorii de consum, corelarea cu consumurile estimate ale furnizorilor, modul de calcul al stocurilor minime și al diferențelor dintre cantitățile disponibile și cele alocate,

luând în considerare că potrivit datelor furnizate conform pct. 5 lit. e) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027 de către producători, furnizori şi PET client direct, Operatorul de Transport și Sistem a constatat că, pentru perioada 1 aprilie-31 octombrie 2026, cantitățile disponibile ale producătorilor sunt mai mici decat necesarul cantitatilor pentru asigurarea consumului curent al consumatorilor casnici, astfel încât, conform repartizării efectuate de OTS în ordinea de prioritate prevăzută de ordonața de urgență, cantitățile repartizate furnizorilor sunt mai mici decât totalul necesar, respectiv pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, în urma alocării cantităților de gaze naturale pentru consumul clienților casnici, a rămas o cantitate de gaze naturale disponibilă la producători de gaze naturale;

pentru atingerea scopului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, respectiv protecția clienților casnici și constituirea în condiții de predictibilitate și sustenabilitate a stocurilor minime de gaze naturale aferente sezonului rece 2026 –2027, în scopul garantării securității aprovizionării și prevenirii unor situații de risc sistemic la nivelul sistemului energetic național,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 322/2024,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera efecte negative atât pe orizontală cât și pe verticală în economia națională, se impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. 1. - Se declară situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. – (1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1, pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere se instituie măsuri de protecție care se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

(2) Încetarea situației de criză și a măsurilor de protecție se poate dispune, înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), de către Guvern, la inițiativa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a ministerului de resort.

Art. 3. – (1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1 adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

(2) Pentru operatorii economici înființați în cursul anului 2026, precum și cei înființați în cursul anului 2025, cu activitate mai mică de 12 luni calendaristice, adaosul comercial este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat corespunzător perioadei de activitate desfășurate.

(3) Limitarea adaosului comercial prevăzută la alin. (1) și (2) se aplică pe tot lanțul de activitate economică.

(4) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin adaos comercial se înțelege diferența dintre prețul de vânzare și costul de producție, respectiv costul de achiziție, practicate de fiecare operator economic.

Art. 4. – (1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1, exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei.

(2) Acordul ministerelor prevăzute la alin. (1) se emite în baza unei proceduri aprobată prin ordin emis de către ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrul energiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. – (1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a combustibililor lichizi și gazoși, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația de introducere în consum a carburanților cu conținut de biocarburanți, operatorii economici pot comercializa pe teritoriul României benzină cu un conținut de biocarburant de minim 2% în volum.

(2) În termen de 30 de zile de la terminarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1), ministerul de resort va analiza și va propune, dacă va fi cazul, măsuri compensatorii pentru operatorii economici astfel încât obiectivele naționale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să nu fie afectate.

(3) Măsurile compensatorii se aprobă prin hotărâre a Guvernului emisă la inițiativa autorității competente.

Art. 6. - (1) Aplicarea unor adaosuri comerciale peste cele prevăzute la art. 3, constituie acțiune speculativă în sensul art. 1 alin. (4) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se sancționează potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 se fac prin excepție de la procedura prevăzută la art. 1 alin. (1) și (2) din acest act normativ, de la dispozițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune, efectuarea de către operatorii economici a operațiunilor de export sau a livrărilor intracomunitare de benzină și/sau motorină în alte condiții decât cele prevăzute la art. 4.

(4) Contravențiile prevăzute la alin. (3) se sancționează cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri.

(5) Prin cifra de afaceri anuală se înţelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată în anul financiar anterior sancţionării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.

(6) Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (3)-(4) se realizează prin procese verbale de contravenţie încheiate de autoritatea vamală competentă prin personalul vamal desemnat în acest scop.

(7) În cazul în care contravenţiile prevăzute la alin. (3) sunt constatate de organele de poliţie sau de alte organe cu atribuţii de control, acestea au obligaţia de a prezenta de îndată actele constatatoare la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu mărfurile care fac obiectul contravenţiei.

(8) Contravenţiile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 28 alin. (1) şi art. 29 din respectiva ordonanţă. Contravenientul achită amenda stabilită prin procesul-verbal în termen de cel mult 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, agentul constatator făcând menţiune despre acest termen în procesul-verbal.

Art. 7. – Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. – La punctul 1 litera a) din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 09 martie 2026, subpunctele (ii) și (iv) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(ii) cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, exprimată în MWh;

(iv) cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, stabilită în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, exprimată în MWh;”

Art. 9. – (1) În situația în care OTS, în urma determinării cantităților totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligația să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii/PET client direct, pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim şi a necesarului de consum CC şi pentru încălzirea populaţiei, potrivit pct. 5 lit. e) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, constată că cantitățile de gaze naturale disponibile la producători în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027,

a) nu asigură integral cantitățile de gaze naturale destinate consumului curent al CC în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, iar b) în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 rămân cantități de gaze naturale nerepartizate,

producătorii transmit OTS, în termen de 24 ore de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cantitatea de gaze naturale nerepartizată de către OTS conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2026 și necontractată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Pentru cantitățile de gaze comunicate de către producători potrivit alin. (1), OTS va proceda după cum urmează:

a) repartizează întreaga cantitate disponibilă din perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, proporțional cu consumul estimat CC al fiecărui furnizor pentru perioada de referință. b) recalculează stocul minim CC al fiecărui furnizor, prin diferența între consumul estimat CC și cantitatea repartizată conform a). c) recalculează Stocul minim total al furnizorilor, denumit în continuare Stoc minim recalculat al furnizorilor, astfel:

Stoc minim recalculat furnizori = Stoc minim furnizori – Cantitatea de gaze naturale nerepartizată de către OTS conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2026 și necontractată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, calculată conform alin. (1).

d) retransmite către producători, furnizori și ANRE informațiile prevăzute la pct. 5 lit. e) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2026, recalculate conform a) - c).

(3) În cazul în care cantitățile alocate acoperirii consumului CC pentru perioada 1 aprilie 2026 - 1 noiembrie 2026 sunt excedentare față de consumul realizat, titularii de licență de furnizare au obligația să înmagazineze cantitățile aferente diferențelor rezultate, care vor fi utilizate exclusiv pentru realizare a consumului CC din perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

(4) Stocul minim prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 12/2026 se diminuează cu cantitatea repartizată conform alin. (1) lit. a).

Art. 10. - Termenii și acronimele utilizate la art. 8 și 9 în prezenta ordonanță de urgență au semnificația stabilită potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027 și necontractată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”.