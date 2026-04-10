Paștele supraviețuirii: Masa de sărbătoare, un lux de neatins pentru mulți pensionari VIDEO

Pregătirile pentru Sfintele Paști, care ar trebui să aducă liniște și bucurie în casele românilor, au devenit în acest an un exercițiu de supraviețuire și o sursă de adâncă mâhnire. În piețele din întreaga țară, forfota specifică perioadei este umbrită de un sentiment de disperare mută. Pentru o categorie tot mai mare de cetățeni, în special pentru cei care au muncit zeci de ani și acum depind de pensii modeste, listele de cumpărături s-au transformat în calcule matematice rigide, unde fiecare leu contează, iar produsele de bază devin, pe zi ce trece, articole de răsfăț.

Imaginea bătrânilor care privesc cu ochi înlăcrimați vitrinele sau tarabele pline cu produse tradiționale a devenit o realitate cotidiană crudă. Acești oameni spun, cu vocea tremurândă, că au ajuns să renunțe la carnea de miel sau la ouăle roșii pentru a-și putea permite medicamentele sau utilitățile. Ceea ce ar fi trebuit să fie o perioadă a speranței s-a transformat într-o numărătoare inversă a resurselor, unde sacrificiul nu mai este unul spiritual, ci unul impus de neajunsurile materiale.

Între amintiri și lipsuri: Vocea unei generații uitate

Discuțiile din piețe nu mai sunt despre calitatea mărfii, ci despre imposibilitatea de a o mai cumpăra. Mulți români mărturisesc, fără să-și mai poată stăpâni lacrimile, că prăpastia dintre veniturile lor și prețurile de la raft a devenit de netrecut. Este o umilință profundă pentru cei care au construit societatea de ieri să se vadă astăzi în imposibilitatea de a pune pe masă o masă decentă de sărbători, fiind forțați să aleagă între hrana de bază și tradiția care le oferea odinioară un sens al comunității.

Această criză a puterii de cumpărare lovește cel mai crunt în segmentul cel mai vulnerabil al populației, acolo unde munca de o viață pare să nu mai garanteze nici măcar un trai minim de subzistență. În prag de sărbătoare, dincolo de cifrele statistice despre inflație, rămâne drama umană a celor care vor întâmpina Învierea cu masa aproape goală, dar cu inima plină de regrete și întrebări fără răspuns despre cum a devenit supraviețuirea o bătălie zilnică.