Sondajele care dau peste cap puterea în ziua consultărilor. AUR, pe primul loc în intențiile de vot ale românilor

În ziua în care președintele Nicușor Dan a chemat la negocieri partidele politice pentru formarea viitorului Guvern, două sondaje dau peste cap puterea, și asta pentru că, în ciuda tuturor speculațiilor, AUR se menține în continuare pe primul loc în intențiile de vot ale românilor.

Primul sondaj de opinie realizat de INSCOP Research, după căderea Guvernului Bolojan arată schimbări majore în preferințele electorale ale românilor.

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research (ediția a XI-a), PNL a reușit să depășească PSD, profitând de valul de popularitate al premierului demis Ilie Bolojan, în timp ce AUR își consolidează prima poziție, apropiindu-se de pragul de 40%.

În ultima lună, PNL a crescut cu 5 procente față de luna aprilie, ajungând la o intenție de vot de 20,3% (din totalul celor care au exprimat o opțiune) și la 21,9% în rândul votanților mobilizați (cei care declară că merg sigur la vot).

De cealaltă parte, PSD înregistrează o scădere semnificativă de 3 procente, căzând pe locul al treilea cu un scor de 17,5% (general) și doar 13,3% în rândul electoratului mobilizat. Această diferență sugerează o demobilizare a bazinului electoral PSD în contextul actualei crize politice.

În ciuda reconfigurării locurilor 2 și 3, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) rămâne principala forță politică în opțiunile de vot. AUR este cotat cu 38,2% în clasamentul general, dar sare la un 41,4% în cazul votanților mobilizați.

„Moțiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societății, ceea ce a provocat o creștere importantă a PNL, în timp ce blocul suveranist (AUR-SOS-POT) se menține solid la peste 43-46%”, explică Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

USR continuă trendul descendent început în luna aprilie, ajungând la pragul de 10% (10,8% printre cei mobilizați). UDMR rămâne constant în zona sa tradițională, fiind cotat cu 5%.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.