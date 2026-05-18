Dronă rusească, atac asupra unui cargou chinezesc în Marea Neagră. Kievul acuză: „Nici aliații Moscovei nu sunt în siguranță”

Un cargou chinezesc aflat în apropierea portului ucrainean Odesa, la Marea Neagră, a fost lovit de o dronă rusească în noaptea de duminică spre luni, potrivit unui anunț făcut de marina ucraineană pentru AFP.

Incidentul vine chiar înaintea vizitei oficiale pe care președintele rus Vladimir Putin urmează să o efectueze în China. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat pe platforma X, afirmând că forțele ruse știau foarte bine ce tip de navă se afla în zonă în momentul atacului.

Potrivit autorităților navale ucrainene, drona a lovit cargoul KSL DEYANG în largul regiunii Odesa. Reprezentanții marinei au publicat și o fotografie în care se observă urme de impact în apropierea timonei vasului.

Oficialii ucraineni susțin că acest atac demonstrează încă o dată că acțiunile militare ale Rusiei nu reprezintă un pericol doar pentru Ucraina, ci și pentru statele considerate apropiate de Moscova, ale căror nave tranzitează Marea Neagră.

Conform purtătorului de cuvânt al forțelor navale ucrainene, Dmitro Pletenciuk, nava a suferit avarii minore, iar echipajul nu a înregistrat victime sau răniți.