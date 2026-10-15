Percheziții DIICOT în 6 județe și București: prejudiciu de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

Publicat 15 oct. 2026, 09:00 Sursă realitatea.net

DIICOT a efectuat 48 de percheziții în șase județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 16,6 milioane de lei la bugetul de stat.

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