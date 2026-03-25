Plan Roșu activat după un accident cumplit în Dulcești: patru morți și mai mulți răniți

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc miercuri seară pe DN 15D, în localitatea Dulcești, unde două autoturisme în care se aflau șase persoane, inclusiv un bebeluș, s-au ciocnit violent.

În urma impactului, una dintre mașini a fost cuprinsă de flăcări, complicând intervenția echipelor de salvare.

Patru dintre victime au rămas încarcerate, iar pompierii au intervenit pentru extragerea acestora. Din păcate, pentru patru persoane nu s-a mai putut face nimic, fiind declarate decedate la fața locului.

Alte trei persoane au fost rănite, printre care și un sugar, acestea primind îngrijiri medicale.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, având în vedere gravitatea situației și numărul victimelor. Ulterior, după stabilizarea intervenției, măsura a fost dezactivată.

Traficul rutier în zonă a fost complet blocat pe ambele sensuri, în timp ce echipajele de intervenție au acționat pentru gestionarea situației și acordarea ajutorului victimelor.

Cazul este în curs de investigare, urmând să fie stabilite cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.