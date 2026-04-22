„Populația nu va mai accepta!” Avertismentul șefului Consiliului Fiscal în plină criză politică

Scris de Realitatea de Prahova

Sursă: realitatea.net

Semnal de alarmă tras de președintele Consiliului Fiscal în plină criză politică! Daniel Dăianu susține că partidele și președintele trebuie să găsească cât mai rapid o soluție pentru a ieși din criză. Acesta susține că populația nu va mai accepta și anul viitor o înghețare a veniturilor.

"Există un prag de toleranță din partea populației. Va fi foarte greu să să strivești iar populați, iar statul va trebui să colecteze bani din taxele și impozitele majorate deja și să reducă evaziunea fiscală", a transmis Dăianu. Președintele Consiliului Fiscal spune că România nu este încă în situația Greciei, dar trebuie remediată criza politică pentru a evita acest scenariu.

