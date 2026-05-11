România, cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană
FOTO: Arhivă
România a înregistrat cea mai mare scădere a ratei fertilității din Uniunea Europeană între 2023 și 2024, potrivit datelor Eurostat.
Indicatorul a coborât de la 1,54 copii per femeie în 2023 la 1,39 în 2024, într-un context european marcat de scăderea natalității și îmbătrânirea populației. La nivelul UE, în 2024 s-au născut 3,55 milioane de copii, iar rata totală de fertilitate a ajuns la 1,34 copii per femeie, un nou minim față de anii anteriori.
Europenii au, în general, mult mai puțini copii decât în urmă cu șase decenii: în 1964 se înregistrau 6,8 milioane de nașteri vii, aproape dublu față de 2024. Bulgaria a avut cea mai mare rată de fertilitate din UE, cu 1,72 copii per femeie, urmată de Franța și Slovenia, în timp ce cele mai mici valori au fost raportate în Malta, Spania și Lituania.
O altă tendință importantă este creșterea vârstei la care femeile devin mame. În UE, vârsta medie la naștere a urcat la 31,3 ani, iar primul copil apare, în medie, aproape de 30 de ani.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:08 - Moment tensionat la Summitul NATO de la București! Nicușor Dan a refuzat o întâlnire cu liderul Finlandei
- 16:28 - Schimbare radicală la Budapesta! Noul Guvern promite că Ungaria nu va mai bloca UE după anii de scandaluri cu Viktor Orban
- 16:08 - Tensiuni uriașe în PNL! Se cere congres după intrarea în opoziție: „Partidul are nevoie de reformă”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News